El Madrid soñado por jóvenes arquitectos dibuja el futuro de ocho enclaves de la ciudad

Todavía queda para que se concrete la actualización del obsoleto Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 con la que el Ayuntamiento quiere adaptar el planeamiento urbanístico de la capital a los nuevos tiempos y retos que afronta la ciudad. Con la fórmula ya definida - el Plan Estratégico Municipal, una figura creada ex profeso para esquivar el largo y farragoso procedimiento que supone modificar un Plan General-, y 2027 como fecha marcada para la aprobación inicial, el Consistorio sigue dando pasos en el proceso de debate y consulta para la elaboración del plan.

El último ha sido la selección de los ganadores del concurso de ideas 'Sueña Madrid 2025'. Se trata del certamen lanzado desde oficina colaborativa de Madrid 360 para invitar a jóvenes estudiantes y creadores a imaginar cómo transformar ocho espacios en desuso de la ciudad, escogido a partir de un análisis estratégico que identificó zonas con necesidades de regeneración, infraestructuras infrautilizadas o fragmentación urbana, pero también con capacidad para convertirse en nuevos nodos de innovación, encuentro y sostenibilidad.

Los participantes han trabajado sobre estos ocho enclaves con alto potencial de transformación urbana: Oporto, Antonio López, Aluche, Herrera Oria, Canillejas, La Esperanza, plaza de Castilla y Bellas Vistas. En cada uno, el reto era distinto, pero con un hilo común: responder a desafíos reales de Madrid —movilidad, regeneración urbana, espacios públicos, vivienda o actividad económica— mediante soluciones creativas e integrales.

De las 103 propuestas presentadas, el jurado ha valorado 56 proyectos y premiado a tres de ellos, seleccionados por contribuir a dibujar un Madrid “más verde, más inclusivo y humano”, en palabras del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, durante el acto de entrega celebrado este lunes. Entre los criterios de evaluación, destaca el Ayuntamiento, han pesado la calidad técnica, el carácter innovador y creativo de las propuestas, su capacidad para responder a los grandes retos urbanos de Madrid y la coherencia con las características de cada emplazamiento.

El podio de ‘Sueña Madrid’: tres miradas jóvenes a la ciudad

El primer premio, dotado con 3.000 euros, ha sido para Nina Elizabeth Mendez-Bisgaard y Maximiliam Stjernstrom, estudiantes del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid, por el proyecto ‘Amaniel Vivo’, pensado para el ámbito de Bellas Vistas (distrito de Tetuán). Su trabajo se inscribe en el reto de convertir este entorno residencial, marcado por los arcos del Canal de Isabel II, en un espacio mejor conectado y con mayor valor patrimonial y urbano.

Bautizado como 'Raíces de Agua', el segundo galardón, de 2.000 euros, ha recaído sobre Sofía Muñoz Montero y Natalia Díaz Amate, estudiantes de Arquitectura en la Universidad de Granada, diseñado para el entorno de plaza de Castilla. En este caso, el concurso buscaba ideas para recuperar la dimensión de auténtica plaza de este nudo de transporte, suavizar el protagonismo del tráfico y acercar el espacio público a sus monumentos.

Por último, el tercer premio, con una dotación de 1.000 euros, ha recaído en Elena María Arenas Moure, formada en la ETSAM, por ‘El Huerto de Antonio’, una propuesta para el ámbito de Antonio López, en Carabanchel. El reto en este enclave pasaba por articular un nuevo corredor peatonal y cultural que conecte Carabanchel con Arganzuela, poniendo en valor el río Manzanares y el puente de Arganzuela.

Una exposición itinerante por siete distritos

Tras la entrega de premios se ha inaugurado una exposición con los 56 proyectos valorados, que podrá visitarse en el propio Centro Cultural San Francisco La Prensa hasta el 17 de diciembre. A continuación, la muestra se convertirá en una exposición itinerante por los siete distritos implicados en el concurso: Carabanchel, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, San Blas-Canillejas y Tetuán.

El objetivo es que los vecinos puedan conocer de primera mano estos “Madrid posibles” imaginados por futuras generaciones de urbanistas y arquitectos, y que el debate sobre la ciudad del mañana salga del plano técnico para entrar en la conversación ciudadana.