Madrid defiende la gestión "eficaz" de las listas de espera tras la llamada del gestor del Hospital de Torrejón a "desandar el camino" para reducirlas

"El Servicio Madrileño de Salud [Sermas] realiza una gestión de la lista de espera transparente y eficaz, en base a los tiempos de atención establecidos para cada proceso y patología en toda la red hospitalaria pública regional, y que son publicados mensualmente en la web de la Comunidad de Madrid, tanto de los pacientes en lista de espera como de los tiempos de demora media". Esa ha sido la respuesta de la Consejería de Sanidad después de que se conociera que en una reunión el pasado septiembre Pablo Gallart, el CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital público de Torrejón, instó a responsables del hospital a "desandar el camino" en el esfuerzo por reducir las listas de espera.

"Todos sabéis que la elasticidad de la junta de resultados a la lista de espera es directa", se escucha decir a Gallart en unos audios de esa reunión publicados hoy por El País. "Lo sabéis porque es lo que acabamos de hacer en sentido contrario en Torrejón. O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es que desandemos el camino". La idea, añade el consejero delegado de Ribera, es "hacer iteraciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA [beneficios antes de impuestos] de cuatro o cinco millones de euros".

"Estoy convencido de que vamos a llegar", se escucha a Gallart en la grabación. "Estoy convencido. Igual de fácil que ha sido en el pasado, aumentar cuatro o cinco millones los gastos, principalmente de personal para aumentar o reducir esta espera, no me cabe en la cabeza que no es igual de fácil hacer el camino contrario. De verdad". Desde Ribera Salud se afirma que las reuniones son de carácter privado y fuera de ese entorno, el contenido puede verse "alterado o malinterpretado y perder el sentido".

"En lo referente a los hospitales de titularidad pública con gestión indirecta, como es el caso del Hospital Universitario de Torrejón, el Sermas vela por el cumplimiento riguroso de los indicadores y criterios de gestión requeridos y realiza un control y seguimiento continuo de su actividad para garantizar que la prestación de sus servicios es correcta", insisten desde la Consejería.

El asunto, no obstante, ofrece munición a la oposición en un momento en el que desde el Gobierno central se cuestiona el modelo de gestión público privada de la sanidad implantado en cinco hospitales de Madrid, el de Torrejón entre ellos. "Hacen crecer las listas de espera a cambio de engordar las cuentas de resultados de los hospitales públicos de gestión privada. ¡Están RECHAZANDO pacientes! Este es el modelo Ayuso, ponerlo todo en venta a costa de lo más sagrado: tu salud", ha señalado el secretario general del PSOE madrileño y ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la red social X.

Desde el PSOE-M se informa de que los servicios jurídicos del partido están estudiando emprender acciones legales contra el gobierno de Ayuso "tras conocerse las prácticas contra los pacientes de la sanidad pública de la empresa privada que gestiona el hospital de Torrejón" y de que el Grupo Parlamentario Socialista va a solicitar la comparecencia de la consejera de Sanidad , Fátima Matute, en la Asamblea de Madrid para que dé explicaciones al respecto. "Lo que hemos sabido del hospital de Torrejón demuestra que se trata a los pacientes como clientes. Las privatizaciones convierten un derecho de todos en el negocio de unos pocos", ha insistido López.

También Más Madrid ha elevado las críticas. "El CEO de Ribera, la empresa privada que controla el hospital de Torrejón, ordena subir las listas de espera para aumentar el beneficio", ha publicado en X la portavoz de la formación, Manuela Bergerot. "Este es el modelo de Ayuso. Es aterrador. Se trata de que estemos peor para que ellos ganen más", añade.