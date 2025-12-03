Lluvia de turistas en otoño: Madrid registra el mejor octubre de su historia con un 9% más de visitantes extranjeros

Tras un verano de récord, el otoño ha mantenido en la Comunidad de Madrid. La región ha registrado el mejor mes de octubre de su historia en términos de turismo, impulsado por un aumento del 9% en la llegada de visitantes internacionales, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, la Comunidad recibió 942.277 turistas extranjeros, que realizaron un gasto de 1.949,51 millones de euros, un 18,1% más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone el mejor registro para un mes de octubre en la serie histórica de la región en ambos apartados.

El perfil del turista internacional que visitó Madrid en octubre dejó cifras igualmente destacadas: el gasto medio diario se situó en 324 euros, un 0,98% más que un año antes, con una estancia media de 6,38 días. En conjunto, el gasto medio por persona alcanzó los 2.069 euros, lo que supone un incremento del 8,28% respecto a octubre del año pasado.

En el acumulado del año hasta octubre, Madrid ha recibido 7.735.476 turistas internacionales, un 3,07% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos visitantes han dejado en la región un gasto total de 15.193,05 millones de euros, lo que representa un aumento del 10,55%.

En el conjunto de España, Cataluña fue la comunidad más visitada por turistas internacionales, concentrando el 21,41% del total, seguida de Baleares (17%) y Andalucía (15,39%).