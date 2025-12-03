Una inversión de 55 millones y un gran complejo deportivo: así será el lavado de cara de Ciudad Lineal

Madrid continúa en pleno proceso de crecimiento, tanto a nivel servicios como en infraestructuras. También trabaja en la imagen que proyecta al exterior, atrayendo eventos de máximo interés. La modernización y renovación de zonas de especialmente transitadas forman parte de este proceso, pero también lo hacen los barrios más tradicionales y castizos de la ciudad, que se ven obligados a readaptarse en ciertos aspectos para seguir la línea que marcan los barrios más poderosos.

El Ayuntamiento de Madrid suma meses de trabajo en proyectos a través de los que intenta revitalizar barrios de la capital que atraviesan un momento complicado. Aquellas zonas claramente marcadas por el paso del tiempo, inevitable, por otra parte, y en algunos casos la dejadez que ha provocado alcanzar este estado.

El último en sumarse a esta iniciativa es el distrito de Ciudad Lineal, en el que se van a llevar a cabo varias obras para cambiarle la cara a una de las zonas con mayor margen de mejora de la capital. La concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha presentado en el Pleno del distrito el proyecto de presupuesto para 2026, que asciende a 55,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,48 % respecto al ejercicio anterior. Álvarez ha explicado que el presupuesto se enfoca principalmente en el compromiso con las personas, “de ahí que las distintas partidas presupuestarias se centren en temas concretos de la vida cotidiana”.

El pleno celebrado en el distrito de Ciudad Lineal, donde se aprobaron los nuevos presupuesto de cara a 2026. / Ayuntamiento de Madrid.

El cambio de rumbo en Ciudad Lineal

La nueva imagen de Ciudad Lineal se hará realidad en los próximos meses. El Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida ha decidido invertir alrededor de un 12% más respecto al año anterior. Se realizarán reformas para crear un entorno más atractivo y funcional, enfocándose en temas de la vida diaria.

Casi el 50% del presupuesto, unos 21 millones de euros, se destinarán a servicios sociales, especialmente al programa de atención a personas mayores. Se invertirán 2,3 millones de euros en obras como la segunda fase de remodelación del parque deportivo de las Tres Luces, ubicado entre la calle de Gandhi y la avenida de Francisco Largo Caballero. El acondicionamiento y las mejoras en los centros municipales de mayores Manuel Alexandre (67.288 euros) y San Juan Bautista (81.312 euros) figuran también en el proyecto que Álvarez ha presentado recientemente.

Álvarez ha subrayado que se destinarán 11,6 millones de euros a actuaciones “dirigidas a promover hábitos deportivos como alternativa de ocio saludable en todos los sectores de la población”. Destaca la 46ª temporada de los Juegos Deportivos Municipales, la Copa de Primavera y la V edición de la Carrera 10K Ciudad Lineal.

Entre los proyectos destacan la cubrición del viario de la M-30 en el Puente de Ventas (27,7 millones de euros), la construcción del centro juvenil en la calle del Canal de Panamá (4,3 millones de euros) y la ejecución del Bosque Metropolitano en la cuña norte de O'Donnell (3,34 millones de euros).

También se incluyen actuaciones de regeneración urbana en la calle de Verdaguer y García, en el barrio de San Pascual (1,66 millones de euros), la reforma del Centro Deportivo Municipal La Concepción (2,5 millones de euros) y las obras de acondicionamiento de la Escuela Infantil Tarabilla (1 millón de euros).