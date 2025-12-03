El Hospital La Paz achaca a la gripe la "tensión" en las urgencias que denuncian las enfermeras

Satse Madrid ha denunciado este miércoles la situación de "tensión" que vive el servicio de Urgencias del Hospital Universitario La Paz con motivo de las infecciones de transmisión respiratoria, entre ellas la gripe, con más pacientes que camas disponibles y falta de profesionales.

En un comunicado, el sindicato de Enfermería ha explicado que la mañana de este miércoles había 128 pacientes en la Urgencia que estaban siendo atendidos a pesar de que solo tienen espacio para 116. De igual forma, 74 madrileños esperaban poder ser ingresados en una planta y únicamente había 16 enfermeras para cuidarlos a todos ellos.

"La situación es ya complicada en La Urgencia, con enfermeras trabajando muy por encima de sus posibilidades y sin los refuerzos necesarios para minimizarlos, tanto por la propia disposición del espacio de la Urgencia como por el aumento de la demanda de asistencia", ha apuntado la organización sindical en un comunicado.

Desde el sindicato se ha advertido, además, de que los problemas se incrementarán "sustancialmente si, como está previsto, cierran toda una planta de hospitalización". "El plan de la Dirección no es otro que poder disponer de más enfermeras ante la imposibilidad de contratar con la celeridad que necesitan o de no encontrarlas al estar la bolsa de empleo vacía", ha explicado.

Según ha apuntado Satse Madrid, las enfermeras que trabajan actualmente en esa planta serán reubicadas en otras Unidades, "lo que genera estrés por desconocer el espacio donde han de trabajar o la ubicación del material que necesitan para hacerlo".

De esta forma, según justifica, en el resto de plantas de hospitalización "se ingresará a más pacientes de lo aconsejado, sobrecargando a las enfermeras que trabajan en ellas ya que los refuerzos o serán pocos o ninguno ante la falta de previsión de la Consejería de Sanidad".

"En el resto de hospitales la situación es similar, con Urgencias tensionadas y con pocas (o ninguna) enfermera de refuerzo", ha remarcado el sindicato, que ha ironizado sobre la autorización por parte de la Consejería para la contratación de 760 enfermeras, que ve "tarea imposible".

"Imaginamos que saben que la bolsa de contratación enfermera está vacía, a cero, y que ya no hay enfermeras disponibles. También imaginamos que en la Consejería conocen que muchas enfermeras prefieren trabajar en otras CCAA donde se les ofrecen contratos más largos y con mejores retribuciones", han zanjado.

La Paz asegura que se atiende a los pacientes "de forma adecuada"

Desde el Hospital Universitario La Paz han recalcado que el servicio de Urgencias de adultos está registrando la actividad propia del inicio de la epidemia de gripe estacional, a la que se añaden otros virus respiratorios pero que, en cualquier caso, los pacientes están siendo atendidos "de forma adecuada en función de su proceso y prioridad clínica, y no todos requieren ser ingresados".

Fuentes del centro han explicado a Europa Press que el inicio de la epidemia de gripe estacional se ha adelantado un mes en esta campaña, debido al aumento de casos de gripe A, lo que ha supuesto un 10% más de afluencia a la Urgencia respecto a la misma época del año anterior.

Asimismo, han apuntado que, para agilizar la atención a los pacientes, se han puesto en marcha varias medidas como la habilitación de más camas en las plantas de hospitalización y agilización de altas "en la medida de lo posible".

Igualmente, se ha aumentado el número de pacientes atendidos por la Unidad de Hospitalización a Domicilio "siempre que la patología lo permita y priorizando el bienestar del paciente" y se ha reforzado la plantilla de Urgencia con personal de Enfermería y auxiliares, además de llevar a cabo traslados a los hospitales Carlos III y Cantoblanco, pertenecientes al complejo hospitalario.