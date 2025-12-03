CHOQUE INSTITUCIONAL
El Gobierno de Ayuso acusa a Sánchez de entregar "absolutamente todo" a Junts para seguir en la Moncloa
El portavoz del Ejecutivo madrileño critica la devolución a Cataluña de la gestión de los procesos de selección de los habilitados nacionales: "Cuando vuelvan a intentar dar un golpe de Estado no habrá funcionarios en los ayuntamientos para pararlo"
Nuevo reproche al presidente del Gobierno del portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. "Pedro Sánchez lo va a entregar absolutamente todo con tal de poder seguir en el Palacio de la Moncloa", ha señalado García en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno regional celebrada hoy tras ser preguntado por el divorcio entre PSOE y Junts. "Junts lo sabe y por eso está presionando al peor presidente de gobierno que ha tenido nuestra democracia", ha zanjado.
El portavoz del Ejecutivo madrileño ha sido especialmente crítico con la decisión del Gobierno central, plasmada ayer en un real decreto de medidas para la actividad inversora de las entidades locales y las comunidades autónomas, de devolver a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y procesos de selección de los habilitados nacionales.
Se trata, informa Moncloa, de una competencia que ya se dio a Euskadi en el año 2022 y que todas las comunidades tuvieron entre 2007 y 2013. Los habilitados nacionales son funcionarios de la Administración Local que ejercen como interventores, tesoreros y secretarios municipales. "Con esta medida, la Generalitat de Cataluña podrá convocar de forma coordinada con el Estado los concursos para las plazas vacantes, resolviendo la asignación del primer destino y las situaciones administrativas pertinentes", señala una nota del Gobierno central.
García ve, en cambio, en ello, "nuevas cesiones y nuevos privilegios para el independentismo catalán". Un intento "desesperado", ha añadido, "de poderse refugiar en el Palacio de la Moncloa y para que los independentistas puedan continuar con su agenda secesionista".
El portavoz regional ha llegado más allá al asegurar que "cuando vuelvan a intentar dar un golpe de estado desde Cataluña, que nadie dude que lo intentarán de nuevo, no habrá fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tampoco habrá funcionarios en los ayuntamientos que traten de parar ese golpe". "En definitiva, están fabricando un Estado a los ojos de todos los españoles", ha terciado.
Asimismo, se ha referido al rechazo del Tribunal Constitucional al recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la Ley de Amnistía. "Era lo previsible después de que también desestimará los recursos del Partido Popular y del resto de comunidades autónomas", ha afirmado. "La amnistía es constitucional porque Pedro Sánchez necesita que sea constitucional. Y el ministro 23, en este caso Conde-Pumpido [presidente del órgano] ha hecho perfectamente su trabajo y lo que ha pedido el presidente del Gobierno", ha ironizado.
