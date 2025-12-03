De la fábrica de juguetes a las casitas de chocolate: así son los talleres navideños de Cultura en Móstoles

El encendido de la Galería de la Navidad no solo iluminó las calles de Móstoles, también dio el pistoletazo de salida a unas fiestas que ya han conquistado a miles de personas. La ciudad se ha convertido en uno de los destinos imprescindibles de la Navidad madrileña gracias a una programación pensada para todos los públicos y a un protagonista indiscutible: Navipark, el parque navideño gratuito más grande de Madrid, que vuelve a transformar el Parque Finca Liana en un universo de luz, ilusión y diversión en familia.

Durante la presentación oficial del programa, Cristina Molina de Miguel, concejal de Educación y Festejos, ha detallado a este medio, el calendario completo de actividades y ha avanzado las principales novedades de estas fiestas, subrayando el carácter familiar, participativo y accesible de la programación navideña de Móstoles.

Miles de personas dan la bienvenida a la Navidad en Móstoles. / Ayuntamiento de Móstoles

Mientras las fotografías de sus espectaculares instalaciones se multiplican en redes sociales y las familias de toda la Comunidad de Madrid se acercan al suroeste para vivir un plan diferente, el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística, da un paso más y pone el foco en los más pequeños con una completa programación de actividades gratuitas.

"Locura en la fábrica de juguetes": una aventura navideña en formato 'escape room'

Entre las propuestas más originales destaca el escape room "Locura en la fábrica de juguetes", una experiencia inmersiva pensada para niños de 7 a 12 años. La historia arranca en el lugar donde todo sucede en estas fechas: una fábrica de juguetes desbordada de trabajo en plena Navidad.

Allí, un elfo ha perdido la lista con los nombres de los niños y los juguetes que deben repartirse. Sin esa lista, la magia corre peligro. Los participantes, convertidos en pequeños ayudantes de Papá Noel, se adentrarán en un almacén repleto de cajas de regalo y se enfrentarán a un reto: localizar unas misteriosas cajas de madera cerradas con candados que solo podrán abrir resolviendo acertijos.

Este escape room se celebrará los días 22 y 23 de diciembre, en tres pases diarios:

17:00 h

18:00 h

19:00 h

Una oportunidad perfecta para que los niños se diviertan mientras agudizan el ingenio, trabajan en equipo y viven la Navidad como los auténticos protagonistas de un cuento.

Talleres creativos para dar forma a la Navidad

La programación navideña infantil se completa con una serie de talleres diseñados para estimular la creatividad y la destreza manual de los más pequeños, siempre con la Navidad como hilo conductor.

Las actividades, dirigidas a niños de 3 a 12 años, se desarrollarán del 22 al 30 de diciembre en el Centro Cultural Villa de Móstoles y, además, durante cuatro domingos consecutivos —14, 21 y 28 de diciembre y 4 de enero— en el Museo de la Ciudad.

Entre las propuestas, destacan:

Taller de creación de bolas de nieve de cristal : el lunes 22 de diciembre, a las 17:30 h y a las 18:30 h, los niños podrán diseñar sus propias bolas de nieve de cristal, un clásico navideño convertido en recuerdo personal.

: el lunes 22 de diciembre, a las 17:30 h y a las 18:30 h, los niños podrán diseñar sus propias bolas de nieve de cristal, un clásico navideño convertido en recuerdo personal. Taller de estrella de Navidad con técnica de hilorama : el martes 23 de diciembre tendrá lugar un original taller en el que se elaborará una estrella de Navidad utilizando la técnica del hilorama: hilos de colores, cuerdas o alambres se enrollan alrededor de figuras geométricas para crear composiciones únicas y llenas de color.

: el martes 23 de diciembre tendrá lugar un original taller en el que se elaborará una estrella de Navidad utilizando la técnica del hilorama: hilos de colores, cuerdas o alambres se enrollan alrededor de figuras geométricas para crear composiciones únicas y llenas de color. Casitas de madera navideñas : el viernes 26 de diciembre, a las 17:30 h y 18:30 h, los pequeños arquitectos podrán aprender a construir casitas de madera navideñas, trabajando el volumen, la precisión y la decoración en miniatura.

: el viernes 26 de diciembre, a las 17:30 h y 18:30 h, los pequeños arquitectos podrán aprender a construir casitas de madera navideñas, trabajando el volumen, la precisión y la decoración en miniatura. "El regalo": cuento-taller con cojín aromático . El domingo 28 de diciembre, a las 11:30 h y 12:30 h, se celebrará el cuento-taller "El regalo", que combina una sesión de cuentacuentos con la elaboración de un cojín aromático abrazacosas, pensado para acompañar noches de invierno, lecturas y momentos de calma.

. El domingo 28 de diciembre, a las 11:30 h y 12:30 h, se celebrará el cuento-taller "El regalo", que combina una sesión de cuentacuentos con la elaboración de un cojín aromático abrazacosas, pensado para acompañar noches de invierno, lecturas y momentos de calma. Casitas de chocolate navideñas: la programación se cierra con sabor dulce gracias a un taller de cocina los días 29 y 30 de diciembre, a las 17:30 h, en el que los niños aprenderán a elaborar casitas de chocolate navideñas. Además de despertar el interés por la cocina, esta actividad permite desarrollar la creatividad a través del diseño y la decoración de cada casita.

Programa de las fiestas de Navidad en Móstoles. / Ayuntamiento de Móstoles

Talleres en el Museo de la Ciudad

El Ayuntamiento de Móstoles también ha organizado talleres para recrear cómo era la Navidad en el siglo XIX, dirigidos a niños a partir de 3 años acompañados de un adulto y que se impartirán los domingos 14, 21 y 28 de diciembre y 4 de enero, a las 11:00 h y a las 12:30 h, en el Museo de la Ciudad (C/Andrés Torrejón, 5).

Así, el día 14 de diciembre, las familias podrán aprender a construir juguetes de otras épocas como un caballo de palo, compuesto de cartón, madera, lana y fieltros, un juguete muy habitual entre los niños del siglo XIX.

El día 21 de diciembre, se podrá conocer la tradición del árbol de Navidad y cómo llegó a España, también en el siglo XIX, como elemento decorativo. Las familias podrán realizar pequeños árboles de Navidad con diversos materiales como cartón, tela de saco y de diferentes tipos, botones y material de costura.

Además, el día 28, las familias podrán conocer la historia de las uvas de Año Nuevo y el bando de los alcaldes de Madrid de 1882 que criticaba el ruido en Navidad y provocó una divertida protesta de los madrileños comiendo uvas en la Puerta del Sol el 31 de diciembre, lo que motivó esta tradición. Enmarcado en este hecho, en este taller se podrán decorar cajas para las uvas de la suerte.

El domingo 4 de enero, los participantes en este taller elaborarán la carta de los buenos deseos, una carta especial para los Reyes Magos. Las inscripciones al escape room y a estos talleres de Navidad podrán realizarse a partir del día 2 de diciembre, indicando el nombre del taller, nombre y apellidos de las personas que van a participar y el horario de preferencia.