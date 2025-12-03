Detenidos dos hombres acusados matar a golpes a otro en un descampado de Barajas para robarle

Un hombre apareció muerto a golpes en un descampado de Barajas, muy cerca del aeropuerto, la mañana del 6 de noviembre. Tres semanas después, la Policía Nacional ha confirmado la detención de dos varones como presuntos autores del homicidio, de un robo con violencia y de un delito de estafa vinculados a los hechos. Ambos han ingresado ya en prisión provisional por orden judicial.

El cadáver fue localizado a primera hora de la mañana por un viandante que cruzaba una de las pasarelas próximas al aeropuerto y se fijó en un cuerpo inmóvil en un solar de la calle Fraguas, en Barajas. Al llegar los agentes, encontraron al hombre sin vida, con varias heridas inciso-contusas en la cabeza. A su lado estaba su cartera abierta y vacía; y los bolsillos del pantalón habían sido literalmente dados la vuelta. Una escena que apuntaba de inmediato a un robo violento.

Desde ese mismo 6 de noviembre se puso en marcha una investigación de homicidio. Los agentes comprobaron que a la víctima le faltaban las tarjetas de crédito y que, ya después de su muerte, se había sacado dinero de las mismas en distintos cajeros. Gracias a esta pista, los investigadores lograron identificar a dos varones como sospechosos, en cuya vivienda se encontraron los efectos personales del fallecido.

Un robo con cuchillo la misma noche del crimen

La detención de los sospechosos tiene un giro llamativo: los dos individuos identificados ya habían sido arrestados al día siguiente del homicidio por otro violento robo, cometido precisamente la misma noche del 6 de noviembre en una tienda de alimentación de Barajas. Según la denuncia del dependiente, sobre las 00.30 horas irrumpieron en el local dos hombres armados con un cuchillo. Tras amenazarle, le exigieron que les entregara todo el dinero que tuviera.

El trabajador se encaró con el que portaba el arma blanca y comenzó un forcejeo que terminó con el cuchillo clavado en uno de sus hombros, mientras el segundo individuo aprovechaba para arrebatarle la recaudación y un teléfono móvil. Al día siguiente, una agente de la Policía Nacional fuera de servicio reconoció en la calle a dos individuos como los presuntos autores de ese asalto con cuchillo. Dio el aviso y varias dotaciones se desplazaron de inmediato al lugar, procediendo a su detención como presuntos responsables del robo con violencia. El juez decretó entonces su ingreso en prisión por estos hechos.

Con el avance de la investigación sobre el cadáver hallado en el descampado, las piezas encajaron: los mismos hombres que estaban ya entre rejas por el atraco a la tienda habrían participado presuntamente en el homicidio del varón encontrado en el solar de Barajas y en el uso fraudulento de sus tarjetas. Ahora, la investigación policial sigue abierta a la espera de nuevos informes periciales y de lo que determine la autoridad judicial, que deberá esclarecer si el mortal ataque fue un robo que terminó en asesinato.