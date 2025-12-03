Conciertos, talleres y visitas guiadas para celebrar el 24 aniversario de Aranjuez como Patrimonio de la Humanidad

El Ayuntamiento de Aranjuez celebrará, del 13 al 16 de diciembre, una programación especial con motivo del XXIV aniversario de la declaración de Aranjuez como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO, un reconocimiento internacional al valor universal y excepcional de la ciudad y de su entorno histórico y natural.

La Fundación Aranjuez Paisaje Cultural, en colaboración con las Concejalías de Cultura, Fiestas y Turismo, ha diseñado un completo programa de actividades repartidas en cuatro jornadas, con conciertos, talleres infantiles, visitas guiadas y proyecciones que ponen en valor la historia, la cultura y la belleza del Paisaje Cultural de Aranjuez.

La programación arrancará el sábado 13 de diciembre, a las 17:00 horas, con un concierto del grupo 'Los Cassettes' en la Plaza de la Constitución. A continuación, el público podrá disfrutar de un vídeomapping proyectado sobre la fachada del Consistorio, con imágenes del Paisaje Cultural de Aranjuez y dibujos realizados por alumnos de los colegios de la ciudad, creando una experiencia visual que conecta la memoria histórica con la creatividad de los más pequeños.

El domingo 14 de diciembre la Plaza de la Constitución se llenará de propuestas para el público infantil, con talleres de dibujo y plastilina, maquillaje de la realeza y cuentacuentos inspirados en la historia de Aranjuez, acercando el patrimonio a los niños de una forma lúdica y participativa. Además, un camión de la Navidad acogerá una representación teatral conmemorativa del aniversario de Aranjuez como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial, reforzando el vínculo de la ciudad con esta importante distinción de la UNESCO.

El lunes 15 de diciembre, de 11:00 a 13:00 horas, se llevarán a cabo visitas guiadas gratuitas al Paisaje Cultural de Aranjuez, con un recorrido por el casco histórico y la zona del Palacio Real. Para participar en estas visitas es imprescindible inscribirse previamente del 1 al 12 de diciembre en la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural. Ese mismo día, por la tarde, de 16:00 a 17:00 horas, se ofrecerá una visita guiada gratuita en el Barco Turístico, y a las 17:30 horas tendrá lugar la entrega de premios de los concursos juvenil y de mayores de fotografía, seguida de la inauguración de la exposición con las obras participantes en el hall del Centro Cultural Isabel de Farnesio.

Para cerrar la programación del XXIV aniversario, el martes 16 de diciembre se repetirán las visitas guiadas gratuitas al Paisaje Cultural de Aranjuez y las rutas en el Barco Turístico, brindando una nueva oportunidad a vecinos y visitantes para conocer de primera mano este enclave único declarado Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO.