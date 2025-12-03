La Comunidad de Madrid envía un dispositivo de Agentes Forestales a Barcelona para ayudar en la peste porcina

La Comunidad de Madrid ayuda a Barcelona en la lucha contra la peste porcina. Un dispositivo de siete Agentes Forestales madrileños marcha este miércoles a Cataluña para colaborar en el control de la enfermedad, tal y como ha informado Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, en rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno.

"Somos una región solidaria y siempre arrimamos el hombro cuando las regiones vecinas lo necesitan", ha explicado el también portavoz del Gobierno regional.

El dispositivo está formado por siete integrantes y varios animales: un jefe de unidad, cuatro profesionales de la Unidad Canina con cinco perros y dos agentes de apoyo para la búsqueda y retirada de jabalíes muertos a consecuencia de esta enfermedad.

Los agentes madrileños permanecerán al menos una semana trabajando en el Parque Natural de Collserola, aunque se podría ampliar este plazo si fuera necesario, con el objetivo de evitar que los jabalíes enfermos puedan salir del entorno del bosque y propagar la enfermedad a explotaciones ganaderas.

La UME se ha desplegado en Cataluña para contener el brote de peste porcina. / EFE

García Martín también ha asegurado que la Comunidad de Madrid no ha constatado ningún caso de peste porcina en las 54 explotaciones de la región, tal y como manifestó ayer Isabel Díaz Ayuso. No obstante, ante la aparición de esta enfermedad en Cataluña, con al menos 9 casos confirmados, el Gobierno regional ha extremado la vigilancia que se hace habitualmente y puesto en marcha las pautas que establece el Programa Nacional del Vigilancia de la enfermedad.