Así queda el calendario laboral de Móstoles este 2026: todos los puentes y festivos del municipio de Madrid

Ya conocemos las fechas definitivas para el calendario laboral de Móstoles 2026. Y es que en sectores profesionales como la administración o aquellos trabajadores que trabajen con horario de oficina, es probable que el calendario laboral sea fundamental para orientarse.

Este año, el calendario laboral de Móstoles incluye 15 festivos, repartidos en fiestas estatales, autonómicas y locales. En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas.

Además, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento y, en 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre.

Estos son los festivos de Móstoles para 2026

Los días elegidos como festivos locales en 2026 en Madrid han sido el 15 de mayo, con motivo de San Isidro Labrador, y el 9 de noviembre, por la Virgen de la Almudena. Ambos permitirán añadir dos puentes más a los ya previstos dado que caen en viernes y lunes, respectivamente.

Con estos dos festivos que se añaden al calendario laboral de 2026, quedan repartidos a lo largo del año un total de ocho puentes, que se suman a la siguiente lista: