CALENDARIO LABORAL
Ya está disponible el calendario laboral de 2026 para Leganés: estos son los festivos y puentes del municipio madrileño
En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo
Ya está disponible el calendario laboral de Leganés 2026. En sectores profesionales como la administración o en aquellos empleados que trabajen con horario de oficina, es probable que el calendario laboral sea fundamental para orientarse. El calendario laboral de Leganés para el siguiente año incluye 15 festivos, repartidos en fiestas estatales, autonómicas y locales.
En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Además, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.
También, en 2026 cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre.
Estos son los festivos y puentes de Leganés en 2026
En lo que respecta a la capital, el Ayuntamiento de Madrid ha informado que los otros dos días elegidos como festivos locales en 2026 han sido el 15 de mayo, con motivo de San Isidro Labrador, y el 9 de noviembre, por la Virgen de la Almudena.
Ambos permitirán añadir dos puentes más a los ya previstos dado que caen en viernes y lunes, respectivamente. El primero de ellos se podrá disfrutar del 15 al 17 de mayo y el siguiente entre el 7 y el 9 de noviembre.
Con estos dos festivos que se añaden al calendario laboral de 2026, quedan repartidos a lo largo del año un total de ocho puentes, que se suman a la siguiente lista:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo.
- 6 de enero (martes): Día de Reyes.
- 2 de abril (jueves): Jueves Santo.
- 3 de abril (viernes): Viernes Santo.
- 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo.
- 2 de mayo (sábado): Fiesta de la Comunidad de Madrid.
- 15 de agosto (sábado): La Asunción.
- 5 de agosto, miércoles: Virgen de Butarque.
- 12 de octubre (lunes): Día de la Hispanidad.
- 2 de noviembre (lunes): Día siguiente a Todos los Santos.
- 7 de diciembre (lunes): Día siguiente al Día de la Constitución.
- 8 de diciembre (martes): La Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre (viernes): Navidad.
