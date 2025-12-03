Calendario laboral de Madrid para 2026: estas son las fechas de los 12 festivos que caen en la capital

Ya está disponible el calendario laboral de Madrid para el 2026. Si bien este 2025 los madrileños no han contado con los mejores puentes, los festivos disponibles el 2026 harán que más de uno se alegre.

El calendario laboral siguiente año en Madrid tiene 15 días festivos que se reparten en fiestas de carácter nacional, autonómicas y locales. En total, hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas.

Además, en 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Estos son los festivos en Madrid en 2026

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Madrid, en lo que respecta a la capital, los otros dos días elegidos como festivos locales en 2026 han sido el 15 de mayo, con motivo de San Isidro Labrador, y el 9 de noviembre, por la Virgen de la Almudena.

Ambos permitirán añadir dos puentes más a los ya previstos dado que caen en viernes y lunes, respectivamente. El primero de ellos se podrá disfrutar del 15 al 17 de mayo y el siguiente entre el 7 y el 9 de noviembre.

Con estos dos festivos que se añaden al calendario laboral de 2026, quedan repartidos a lo largo del año un total de ocho puentes, que se suman a la siguiente lista: