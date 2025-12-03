Batalla en el Infanta Leonor de Vallecas por la "privatización" de la Unidad del Dolor cerrada hace dos años

CC.OO. Madrid ha denunciado este miércoles la “privatización” del servicio de asistencia sanitaria para el tratamiento del dolor crónico de pacientes del Hospital Infanta Leonor, en Vallecas, un centro que atiende a una población de más de 30.000 personas y que cerró hace más de dos años su Unidad del Dolor.

Esta Unidad del Dolor, operativa hasta 2023, contaba con un espacio propio en el hospital con quirófano donde se llevaban a cabo procedimientos quirúrgicos ambulatorios como infiltraciones o bloqueos de las zonas que provocan dolor, además de consulta y Enfermería. La unidad estaba atendida por un facultativo anestesista, una reumatóloga, un técnico de cuidados de enfermería y una diplomada en enfermería.

Tras su disolución, los pacientes pasaron a ser atendidos en el Centro de Salud Soldevilla, una vez a la semana, por un traumatólogo (cuando, recuerdan, las unidades de dolor dependen de los servicios de Anestesia y Reanimación) y dos enfermeras. Esta instalación no disponía de quirófano para realizar procedimientos ambulatorios y, cuando la complejidad del tratamiento lo requería, los casos se derivaban al Hospital Gregorio Marañón, según la gravedad.

Según ha explicado CC.OO. en un comunicado, la directora gerente del Hospital Infanta Leonor y Virgen de la Torre, María del Carmen Pantoja Zarza, justifica ahora en un informe, dos años después, la liquidación definitiva de la Unidad del Dolor y la necesidad de su privatización.

"No es factible que el hospital pueda desarrollar un servicio adecuado, debido a la limitación de los recursos propios, la complejidad y especificidad de los tratamientos, ya que carece de recursos para ello, tanto humanos como materiales, por el nivel de complejidad y especialización necesaria para poder llevar a cabo estos tratamientos y ayudar a la recuperación de los pacientes que lo necesitan", señala el escrito para justificar la necesidad de su externalización.

En su nota, CC.OO. Madrid ha insistido en que “se trata de una estrategia premeditada” y ha criticado que “una responsable de un hospital público de segundo nivel y una consejera de Sanidad que dispone de los mejores profesionales y de una partida presupuestaria de 11.000 millones de euros no puede argumentar que carece de la especialización necesaria y de los recursos propios, humanos y materiales, para prestar este servicio”.

"Muy mal lo tienen que estar haciendo con todos los recursos de los que dispone la sanidad madrileña para dejar en manos de otros un servicio esencial y troncal como es la Unidad del Dolor. ¿O es que cada vez que tengamos un problema en cualquier servicio sanitario la Consejería de Sanidad en lugar de gestionar va a externalizar y privatizar?", se ha preguntado el secretario general de CC.OO. Sanidad Madrid, Mariano Martín-Maestro.

En esta línea, los responsables sindicales del centro sostienen que la Consejería debería haber mantenido la Unidad del Dolor “contratando más personal con la formación adecuada” y denuncian que su cierre durante casi dos años ha supuesto “una nefasta gestión que ha repercutido directamente en el incremento de las listas de espera para estos tratamientos y la mala atención a una buena parte de pacientes”.

Asimismo, la organización sindical ha criticado “las triquiñuelas que utiliza el Gobierno de Ayuso para privatizar servicios asistenciales y esenciales en la sanidad pública”. A su juicio, esta estrategia es “un claro ejemplo del deterioro que el Gobierno regional del PP está infligiendo a la sanidad pública para justificar su progresiva privatización”.

"Con ello adelgazan, aún más, las plantillas de empleados públicos en el sector y engordan las cuentas de resultados de algunos grupos sanitarios privados con inyecciones millonarias de dinero de todos los madrileños y madrileñas", ha añadido CC.OO., que reclama la reapertura de la Unidad del Dolor “cien por cien pública”.

Una externalización "dentro de la más estricta legalidad"

Por su parte, desde el hospital han subrayado que, para garantizar la asistencia sanitaria a sus usuarios en este ámbito “con una calidad óptima”, se ha optado por licitar la externalización del servicio, una “medida que está dentro de la más estricta legalidad”.

Fuentes del centro han recalcado a Europa Press que “no es un caso único ni en este hospital ni en ningún otro complejo de la sanidad pública madrileña, ni en relación a otros servicios que no entran dentro de las carteras de servicios de determinados hospitales”.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha incidido en esta idea al destacar que “no es nuevo” externalizar servicios. "Hemos demostrado como todos los años, cada vez hay más recursos para la Sanidad Pública. En este presupuesto del año 2026 habrá más recursos que nunca para la Sanidad Pública de nuestra región y esa es la mejor muestra de que aquí estamos trabajando, lógicamente en colaboración público-privada, pero estamos trabajando por el mejor sistema sanitario de Europa", ha afirmado.