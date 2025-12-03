Atrapan en Madrid a un conocido fugitivo colombiano que blanqueaba dinero para el Ejército de Liberación Nacional

Agentes de la Policía Nacional han localizado y detenido en Madrid a un fugitivo colombiano integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero que opera en Colombia y Venezuela, sobre el que pesaba una orden de arresto internacional de la Interpol por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Conocido con el alias de 'Mono Gerly', el detenido formaba parte desde 2004 del 'Frente de Guerra Oriental', un grupo armado del ELN que operaba en las regiones colombianas de Arauca, Casanare y Boyacá. En concreto, era el tercer cabecilla del Comando Central de la organización, con un papel clave en el entramado económico ilegal.

Las primeras pesquisas apuntaron a que el 'Mono Gerly' se encontraba afincado en Madrid desde el pasado octubre, donde residía junto a su pareja sin domicilio fijo para evitar ser localizado. Más adelante, la investigación llevó a sospechar que el fugitivo había abierto un negocio en el centro de la capital, que utilizaba como pantalla para seguir pasando desapercibido..

Ante esta información, la policía montó un dispositivo de vigilancia en torno al establecimiento, monitorizando discretamente los movimientos en la zona. El operativo culminó cuando los agentes lograron localizar al individuo en las inmediaciones del negocio, justo en el momento en que él y su pareja se disponían a entrar en el local, procediendo a su detención.

Empresas fantasma, casas de cambio y coches para lavar dinero

Para llevar a cabo sus supuestas actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el arrestado había montado una compleja red de empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio de moneda nacional y extranjera.

Este entramado permitía dar una apariencia de legalidad al dinero sucio procedente del narcotráfico, extorsiones y otros delitos. A través de esta estructura, el fugitivo habría contribuido a mantener la maquinaria económica del grupo armado, asegurando la circulación de grandes cantidades de efectivo sin levantar sospechas.

Su papel, explica la Policía, incluía la gestión de dólares y otras sumas en efectivo procedentes de actividades ilícitas, que posteriormente se “legalizaban” a través de la compra de terrenos, fincas, vehículos, inmuebles y divisas en casas de cambio.