LAVADO DE DINERO
Atrapan en Madrid a un conocido fugitivo colombiano que blanqueaba dinero para el Ejército de Liberación Nacional
La Policía Nacional ha detenido al 'Mono Gerly', reclamado por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde 2004
Agentes de la Policía Nacional han localizado y detenido en Madrid a un fugitivo colombiano integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero que opera en Colombia y Venezuela, sobre el que pesaba una orden de arresto internacional de la Interpol por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Conocido con el alias de 'Mono Gerly', el detenido formaba parte desde 2004 del 'Frente de Guerra Oriental', un grupo armado del ELN que operaba en las regiones colombianas de Arauca, Casanare y Boyacá. En concreto, era el tercer cabecilla del Comando Central de la organización, con un papel clave en el entramado económico ilegal.
Las primeras pesquisas apuntaron a que el 'Mono Gerly' se encontraba afincado en Madrid desde el pasado octubre, donde residía junto a su pareja sin domicilio fijo para evitar ser localizado. Más adelante, la investigación llevó a sospechar que el fugitivo había abierto un negocio en el centro de la capital, que utilizaba como pantalla para seguir pasando desapercibido..
Ante esta información, la policía montó un dispositivo de vigilancia en torno al establecimiento, monitorizando discretamente los movimientos en la zona. El operativo culminó cuando los agentes lograron localizar al individuo en las inmediaciones del negocio, justo en el momento en que él y su pareja se disponían a entrar en el local, procediendo a su detención.
Empresas fantasma, casas de cambio y coches para lavar dinero
Para llevar a cabo sus supuestas actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el arrestado había montado una compleja red de empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio de moneda nacional y extranjera.
Este entramado permitía dar una apariencia de legalidad al dinero sucio procedente del narcotráfico, extorsiones y otros delitos. A través de esta estructura, el fugitivo habría contribuido a mantener la maquinaria económica del grupo armado, asegurando la circulación de grandes cantidades de efectivo sin levantar sospechas.
Su papel, explica la Policía, incluía la gestión de dólares y otras sumas en efectivo procedentes de actividades ilícitas, que posteriormente se “legalizaban” a través de la compra de terrenos, fincas, vehículos, inmuebles y divisas en casas de cambio.
- La nueva autopista anunciada por Ayuso ilusiona al suroeste de la Comunidad de Madrid
- Boda sangrienta, católica conversa e icono de la moda: por qué le debes tanto a Victoria Eugenia, la reina que revolucionó la monarquía española
- Una explosión provoca un incendio en bloque de viviendas en el barrio de Buenavista de Toledo
- Los embalses de Madrid rozan el 71 % de su capacidad y superan la media histórica pese al aumento del consumo
- Ana Curra, la estrella punk y ex Pegamoide a la que le propusieron ser ‘la Madonna española’
- La Policía Nacional construirá nuevas comisarías en Valdebebas y Vicálvaro y reformará la sala de asilo de Barajas
- Aún hay palomas mensajeras en Madrid y vuelan más de 1.000 kilómetros sin descanso: 'Volverán al ejército más pronto que tarde
- La AEMET activa la alerta amarilla por nieve en Madrid: estas son las zonas afectadas