El turismo de alto impacto de Madrid, reconocido en los 'Spain Travel Awards'

Madrid consolida su apuesta por el turismo de calidad. El club de producto de turismo de alto impacto Madrid Unique Destination ha recibido el premio especial en la primera edición de los Spain Travel Awards, celebrada este lunes en el Teatro Albéniz del hotel UMusic.

Impulsado por el Área Delegada de Turismo, este club agrupa a más de 70 socios entre alojamientos, empresas de transporte, agencias especializadas, equipamientos culturales, operadores de experiencias y compañías de servicios. El objetivo es posicionar Madrid como uno de los grandes destinos de turismo de calidad en Europa, con propuestas basadas en la autenticidad, la sostenibilidad y la personalización.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, recogió el galardón y subrayó el sentido del reconocimiento: "Madrid Unique Destination simboliza el camino que ha emprendido el turismo de la ciudad, un turismo de calidad, que se construye de la mano con el sector". En sus palabras, este premio "refuerza la idea de que Madrid compite entre los grandes destinos urbanos por la capacidad de generar experiencias únicas".

Un nuevo referente para el sector

Los Spain Travel Awards 2025 nacen con la vocación de convertirse en el gran referente nacional para distinguir la excelencia del turismo. Impulsados por Raúl Gómez y Rubén Gómez, profesionales con más de 25 años de experiencia en comunicación y organización de eventos, los premios buscan reconocer la innovación, la sostenibilidad y la calidad en una industria clave para la economía española.

En su estreno, los galardones han distinguido la excelencia en 20 categorías que abarcan toda la cadena de valor turística: desde el alojamiento de lujo y la hotelería de alta gama hasta las experiencias gastronómicas, el turismo MICE, la movilidad, el ocio nocturno, los grandes eventos y las fiestas populares. Asimismo, entre los reconocimientos especiales ya anunciados figuran Pablo Alborán, como Mejor embajador de España, Valencia Ciudad Verde Europa, por su apuesta por la sostenibilidad, y el histórico restaurante segoviano Casa Duque, distinguido como Espacio Centenario. También se ha premiado el periodismo de viajes, con siete revistas finalistas y varias piezas internacionales dedicadas a destinos españoles.

En ese contexto, el premio especial a Madrid Unique Destination refuerza el papel de la capital como laboratorio de turismo de alto impacto, donde la colaboración público-privada se convierte en herramienta clave para diseñar experiencias que dejen huella sin saturar la ciudad.