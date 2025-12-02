El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Ayuso contra la ley de amnistía

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este miércoles el recurso del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso contra la ley de amnistía a implicados en causas judiciales relacionadas con el proceso independentista de Cataluña, una norma que avaló el pasado mes de junio.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que la corte de garantías ha desestimado todas las objeciones que planteaba el recurso de la Comunidad de Madrid por aplicación de doctrina.

Lo ha hecho, como suele ser habitual, por una mayoría de seis votos a favor de la mayoría progresista frente a cuatro votos en contra del bloque conservador, que considera la norma inconstitucional y así lo plasmará en votos particulares.

Con esta sentencia, que se conocerá en unos días, el TC reitera una vez más el aval a la amnistía que dio en las resoluciones en las que rechazó el recurso del PP y las cuestiones de inconstitucionalidad que elevó el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Hace unas semanas, el tribunal ya desestimó los recursos de la Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León, en su caso "por pérdida sobrevenida de objeto" -al haber resuelto ya esta misma cuestión en resoluciones anteriores-.