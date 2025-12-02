CHOQUE INSTITUCIONAL
El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Ayuso contra la ley de amnistía
Lo ha hecho por seis votos a favor de la mayoría progresista frente a cuatro votos en contra del bloque conservador
EFE
El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este miércoles el recurso del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso contra la ley de amnistía a implicados en causas judiciales relacionadas con el proceso independentista de Cataluña, una norma que avaló el pasado mes de junio.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la corte de garantías ha desestimado todas las objeciones que planteaba el recurso de la Comunidad de Madrid por aplicación de doctrina.
Lo ha hecho, como suele ser habitual, por una mayoría de seis votos a favor de la mayoría progresista frente a cuatro votos en contra del bloque conservador, que considera la norma inconstitucional y así lo plasmará en votos particulares.
Con esta sentencia, que se conocerá en unos días, el TC reitera una vez más el aval a la amnistía que dio en las resoluciones en las que rechazó el recurso del PP y las cuestiones de inconstitucionalidad que elevó el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Hace unas semanas, el tribunal ya desestimó los recursos de la Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León, en su caso "por pérdida sobrevenida de objeto" -al haber resuelto ya esta misma cuestión en resoluciones anteriores-.
- La nueva autopista anunciada por Ayuso ilusiona al suroeste de la Comunidad de Madrid
- Ana Curra, la estrella punk y ex Pegamoide a la que le propusieron ser ‘la Madonna española’
- Una explosión provoca un incendio en bloque de viviendas en el barrio de Buenavista de Toledo
- Boda sangrienta, católica conversa e icono de la moda: por qué le debes tanto a Victoria Eugenia, la reina que revolucionó la monarquía española
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Toledo
- Una epidemia, un motín y 100 frailes asesinados: cronología de uno de los episodios más negros en la historia de Madrid
- El Café Cervantes llega a Plaza España tras cuatro años de espera: fecha de inauguración
- Así es la nueva iniciativa de la Comunidad de Madrid: conoce los dulces típicos de sus Ciudades Patrimonio de la Humanidad