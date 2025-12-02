Telemadrid renueva sus Campanadas con Poty Castillo, Mónica Martínez e Irene, participante de 'El Camping'

Poty Castillo, Mónica Martínez e Irene, conocida por su participación en el programa 'El Camping', serán los encargados de retransmitir las Campanadas en Telemadrid, una emisión en directo que comenzará a las 23.30 horas.

Para Poty Castillo, presentador de 'Sabor a Madrid', y para Mónica Martínez, que próximamente estrenará 'Divino tesoro' en el 'prime time' de la cadena, será la segunda ocasión.

Por su parte, Irene, empleada en la recepción de un colegio y una de las seis participantes con síndrome de Down que protagoniza 'El Camping', asumirá por primera vez esta responsabilidad en representación de sus compañeros.

En un comunicado, la cadena pública ha subrayado así su compromiso con la sensibilización social, "promoviendo con su programación la inclusión y la diversidad, especialmente en una fecha tan significativa como el último día del año".

Como novedad en esta edición, Telemadrid recupera el directo 25 años después con el espacio 'Madrid Directo: Especial Fin de Año'. A las 21.15 horas, tras el mensaje de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el equipo del programa, con Emilio Pineda y Francine Gálvez al frente desde la Puerta del Sol, desplegará a sus reporteros por distintos puntos de Madrid para mostrar el ambiente festivo de la noche.