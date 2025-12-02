TELEVISIÓN
Telemadrid renueva sus Campanadas con Poty Castillo, Mónica Martínez e Irene, participante de 'El Camping'
La cadena regional recupera el directo con reporteros en la noche del 31 de diciembre por primera vez en 25 años
Europa Press
Poty Castillo, Mónica Martínez e Irene, conocida por su participación en el programa 'El Camping', serán los encargados de retransmitir las Campanadas en Telemadrid, una emisión en directo que comenzará a las 23.30 horas.
Para Poty Castillo, presentador de 'Sabor a Madrid', y para Mónica Martínez, que próximamente estrenará 'Divino tesoro' en el 'prime time' de la cadena, será la segunda ocasión.
Por su parte, Irene, empleada en la recepción de un colegio y una de las seis participantes con síndrome de Down que protagoniza 'El Camping', asumirá por primera vez esta responsabilidad en representación de sus compañeros.
En un comunicado, la cadena pública ha subrayado así su compromiso con la sensibilización social, "promoviendo con su programación la inclusión y la diversidad, especialmente en una fecha tan significativa como el último día del año".
Como novedad en esta edición, Telemadrid recupera el directo 25 años después con el espacio 'Madrid Directo: Especial Fin de Año'. A las 21.15 horas, tras el mensaje de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el equipo del programa, con Emilio Pineda y Francine Gálvez al frente desde la Puerta del Sol, desplegará a sus reporteros por distintos puntos de Madrid para mostrar el ambiente festivo de la noche.
- La nueva autopista anunciada por Ayuso ilusiona al suroeste de la Comunidad de Madrid
- Ana Curra, la estrella punk y ex Pegamoide a la que le propusieron ser ‘la Madonna española’
- Una explosión provoca un incendio en bloque de viviendas en el barrio de Buenavista de Toledo
- Boda sangrienta, católica conversa e icono de la moda: por qué le debes tanto a Victoria Eugenia, la reina que revolucionó la monarquía española
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Toledo
- Una epidemia, un motín y 100 frailes asesinados: cronología de uno de los episodios más negros en la historia de Madrid
- El Café Cervantes llega a Plaza España tras cuatro años de espera: fecha de inauguración
- Así es la nueva iniciativa de la Comunidad de Madrid: conoce los dulces típicos de sus Ciudades Patrimonio de la Humanidad