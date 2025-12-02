La RFEF 'imita' a la NFL: habrá actuación musical en el descanso de la final España - Alemania del Metropolitano

La selección española femenina se juega el título de la UEFA Women’s Nations League este martes en el Metropolitano. Todo por decidir tras el 0-0 del encuentro de ida en Kaiserslautern, un encuentro que puede hacer ver el vaso medio lleno o medio vacío. Por un lado, es reseñable la resistencia del equipo de Sonia Bermúdez, que fue claramente inferior al conjunto alemán. Sin embargo, resulta preocupante la superioridad de las germanas. La capitana del equipo español, Irene Paredes, tomó la palabra en la previa del encuentro para hacer un llamamiento a la afición y recibir el apoyo por parte de la afición española: “Nos han comentado que el estadio va a estar prácticamente lleno, y como capitana quiero agradecer a toda la gente que venga mañana. Que aprieten. En Alemania contamos con un grupito de españoles, aquí les necesitamos”.

La La Love You en el Metropolitano

Más allá del encuentro, la RFEF intentará animar a todos los asistentes en el Metropolitano. En el descanso del partido entre España y Alemania, correspondiente a la vuelta de la gran final de la UEFA Women’s Nations League, el grupo madrileño La La Love You ofrecerá, gracias a Iberdrola, Socio Patrocinador de la Selección Española, una actuación que levantará de sus asientos a todos los aficionados en el intermedio de este decisivo encuentro por el título.

Entre sus canciones no faltará “El principio de algo”, el tema que las jugadoras hicieron suyo tras la victoria ante Alemania que las llevó a la final de la Eurocopa. Aquel momento espontáneo quedará por siempre grabado en la memoria de las futbolistas y, esta vez, esa canción volverá a sonar, pero ante toda la afición del Metropolitano.

Sin Aitana, pero con el empuje de toda una generación

Enfrente estará una Alemania con sed de venganza tras caer a manos del equipo entonces al mando de Montse Tomé. Las españolas se impusieron 1-0 en la prórroga de las semifinales de la Eurocopa del último verano con gol de Aitana Bonmatí. La jugadora catalana será baja para este encuentro de vuelta de la final de la Nations League y gran parte de la temporada a causa de una fractura en el peroné izquierdo. “Queremos ganar por Aitana, por Patri, por Salma… pero también por una generación que nos ha acostumbrado a llegar a finales y que merece ganarla”, reivindicaba la entrenadora Sonia Bermúdez en la previa del encuentro.

Por su parte, Irene Paredes, también habló de la actual balón de oro. "Bajas como la de Aitana de última hora te descolocan un poco porque a nadie le gusta que se lesione una compañera. Pero somos más jugadoras, todas capacitadas para poder sumar", confiesa. Pero desde su papel de capitana buscó aportar naturalidad al encuentro y restar presión al equipo español. “Lo que me gusta es recalcar que es un partido. Es importante, con mucho envoltorio, una final, un estadio lleno animándonos… pero no deja de ser un partido de fútbol. Esto es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí: entrenarnos, esforzarnos, trabajar, crear automatismos. Nosotras somos buenas jugando a fútbol y tenemos que centrarnos en esto”, advierte.

Será, sin duda, una noche para disfrutar de la música y del fútbol, donde la energía de La La Love You y el apoyo a la Selección crearán un ambiente inolvidable en el Metropolitano para conseguir revalidar el título conseguido en 2023 y sumar el segundo a la cuenta particular de la selección española femenina.