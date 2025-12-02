Uno de los restaurantes más económicos de la Guía Michelin se encuentra en Madrid: cocina de lujo con vistas a la sierra por menos de 40 euros

La oferta gastronómica de Madrid no tiene límites. En la capital, hay opciones para todos los públicos, desde el que quiere probar una cocina más experimental, hasta el que busca un auténtico rincón castizo en pleno centro de la ciudad.

Y es que, si lo tuyo es hacer turismo gastronómico, seguro que sabrás que ni en una vida te va a dar tiempo a probar toda la oferta de la Comunidad. Hay tantos sitios y tantos platos que necesitamos contar con la ayuda de rankings, redes sociales y escuchar opiniones expertas para decidir en qué sitio comer.

Por suerte, hay guías que nos lo ponen todo más fácil, como es el caso de la Guía Michelin. Aunque algunos establecimientos no sean para todos los bolsillos, podrás estar seguro que, si te quieres dar un capricho, cualquier restaurante que recomiende esta guía será una buena opción.

Lo mejor, es que ahora la guía hace recomendaciones basadas en la relación calidad/precio de los sitios. Con sabores tradicionales, cocina de mercado o fusiones creativas, los restaurantes que ostentan el 'Bib Gourmand' conquistan el paladar y cuidan el bolsillo.

Si además estás de visita por Madrid y quieres aprovechar para hacer turismo por las afueras de la ciudad y comer bien, la guía propone el restaurante ideal para ello. Está ubicado en la sierra y se presenta como un bistró que fusiona distintas cocinas del mundo.

Una restaurante con vistas a la Sierra de Madrid

Malabar Bistró Nómada se ha sumado a la selección 'Bib Gourmand' de la Guía Michelin. Está en Becerril de la Sierra y es un restaurante contemporáneo que demuestra que se puede comer muy bien sin dejarse el sueldo del mes.

Pero que el precio no te engañe, pues su corta carta esconde mucha técnica, algo que la propia guía subraya al destacarlo como una de las direcciones con mejor relación calidad/precio de los alrededores de Madrid.

El local ya estaba en la Guía Michelin desde 2023 y conquista a la gente gracias a su apuesta por una cocina creativa y viajera. El restaurante reinterpreta la cocina de distintas partes del mundo con producto local de la sierra y una mirada muy personal con entrantes pensados para compartir, fondos bien trabajados, guisos actualizados y platos principales que cambian según la temporada.

El espacio es de lo más acogedor, pues consiste en una sala pequeña sin formalismos excesivos y un servicio que explica cada plato como si se tratara de un viaje corto de sabores. Si todas estas descripciones te cuadran, no tardes en reservar en Malabar Bistró Nómada en tu próxima visita a la sierra de Madrid. Reservar con antelación es casi obligatorio, pues la mención en la Guía Michelin y el boca a boca ya han hecho que este pequeño local se convierta en muy poco tiempo en parada obligatoria para quienes buscan explorar las afueras de Madrid.

¿Cómo puedo llegar a Malabar Bistró Nómada?

Becerril de la Sierra se encuentra a escasos 50 kilómetros de Madrid. Tardarás menos de 40 minutos en llegar en coche por la A-6 pero, si lo prefieres, puedes coger la línea C-8 de Cercanías Madrid. De esta forma, evitarás el mal rato de no encontrar aparcamiento.