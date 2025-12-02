La Sierra de Madrid se cubre de blanco: las nevadas anticipan un episodio invernal en la región

La nieve ha vuelto este martes al Puerto de Navacerrada (Madrid) en el marco de un episodio invernal que mantiene a Madrid y Castilla y León en alerta amarilla por nevadas, con acumulaciones previstas de más de 5 centímetros en 24 horas a partir de cotas situadas entre los 1.400 y los 1.200 metros.

Según la previsión meteorológica, las nevadas afectarán de forma especial a la sierra de Madrid, donde la cota descenderá hasta los 1.200 metros, y a áreas del noreste de Castilla y León, especialmente en la Ibérica de Burgos y en el Sistema Central a su paso por Segovia y Ávila, con tendencia a que la cota siga bajando a lo largo de la jornada. En algunas zonas de la meseta cercanas a la Ibérica burgalesa no se descarta la acumulación de entre 1 y 2 centímetros de nieve.

Un episodio adelantado a lo previsto por AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señaló hace una semana que, previsiblemente, las nevadas más contundentes llegarían a Madrid —como viene siendo habitual en los últimos años— en la última fase del invierno, es decir, a priori, los madrileños tendrían que esperar hasta los meses de febrero y marzo para que la Sierra de Guadarrama se cubriera bajo un manto blanco de un grosor considerable. En este contexto, la predicción para este martes ha supuesto un episodio adelantado respecto a esas previsiones estacionales.

La AEMET ha activado el aviso amarillo en la Comunidad de Madrid —más concretamente, en la zona norte y noroeste de la región— por acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros en cotas por encima de los 1.200 metros de altitud. Municipios como San Lorenzo de El Escorial, Cercedilla o incluso Colmenar Viejo se encuentran en alerta hasta las 14:00 horas por posibles precipitaciones de nieve de cierta intensidad.

El episodio, además, está previsto que continúe este miércoles, con una atmósfera aún inestable. Aunque las acumulaciones no serán grandes, las previsiones apuntan a que durante el fin de semana podría apreciarse una Sierra de Guadarrama teñida de blanco, devolviendo la estampa invernal a uno de los principales pulmones verdes de la región.

Este episodio de nieve en el interior peninsular coincide, además, con avisos por temporal marítimo en otras cinco comunidades autónomas, lo que refuerza el empeoramiento general de las condiciones meteorológicas.