La Policía Nacional construirá nuevas comisarías en Valdebebas y Vicálvaro y reformará la sala de asilo de Barajas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029, que prevé una inversión total de 262,8 millones de euros para 130 obras en comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil en toda España. Entre ellas, destacan varias actuaciones clave en la Comunidad de Madrid.

En la capital, el plan incluye la construcción de nuevas comisarías de Policía Nacional en los barrios de Valdebebas y Vicálvaro, con el objetivo de reforzar la presencia policial y adaptar las infraestructuras al crecimiento poblacional y a las nuevas necesidades de seguridad en estos distritos.

Asimismo, se contempla la rehabilitación de la sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una actuación enmarcada en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que financiará el 90% del coste de esta intervención. Esta reforma busca mejorar las condiciones de las instalaciones destinadas a la gestión de solicitantes de protección internacional.

En el ámbito de la Guardia Civil, el plan prevé también la construcción de un nuevo depósito de municiones en Valdemoro para modernizar y reforzar la seguridad y capacidad logística del Instituto Armado en la región.

Todas estas actuaciones se enmarcan en un paquete de inversiones destinadas a la construcción, reforma, ampliación y mejora de la eficiencia energética de infraestructuras de seguridad. Al ser declaradas “de interés público”, las obras podrán tramitarse por la vía especial prevista en la Ley 13/2003 reguladora del contrato de concesión de obras públicas, lo que facilitará su ejecución dentro del periodo 2025-2029.

Actuaciones en el resto de España

Más allá de la Comunidad de Madrid, el plan contempla intervenciones en todo el territorio nacional. La Secretaría de Estado de Seguridad financiará 19 actuaciones por más de 44,2 millones de euros, entre ellas la construcción de nuevas comisarías de Policía en Alcantarilla (Murcia) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Los Yébenes (Toledo) y Santanyí (Mallorca).

Por su parte, la Dirección General de la Policía Nacional asume 54 actuaciones con una inversión de 103,7 millones de euros, que incluyen nuevas comisarías en Roquetas de Mar y la ciudad de Almería, Marín (Pontevedra), Jaca (Huesca) y Medina del Campo (Valladolid), además de otras obras de mejora y modernización de dependencias policiales.

La Dirección General de la Guardia Civil impulsará 51 proyectos por importe de 89,7 millones de euros, entre ellos nuevos acuartelamientos en Vera (Almería), Villarrobledo (Albacete), Benavente (Zamora), Algeciras (Cádiz), Calahorra (La Rioja), Cáceres, Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), Alhaurín de la Torre y Cártama (Málaga).

Finalmente, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) asumirá seis proyectos con una inversión superior a 25,1 millones de euros, entre los que destacan nuevas dependencias de la Policía Nacional en Jaca (Huesca) y el distrito de Nervión de Sevilla, así como nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Mijas, en la ciudad de Málaga y en Miguelturra (Ciudad Real).