El paro baja en Madrid en 3.903 personas en noviembre y marca su mejor dato para este mes desde 2007

El número de parados inscritos en las oficinas públicas de empleo de la Comunidad de Madrid descendió un 1,39% en noviembre, lo que supone 3.903 desempleados menos respecto a octubre. Con esta evolución, la región contabiliza 276.434 personas en paro, la cifra más baja para este mes desde 2007.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el desempleo en Madrid ha disminuido en noviembre en 24 ocasiones, mientras que sólo ha aumentado en cinco.

En comparación interanual, la Comunidad registra 11.189 parados menos que en noviembre de 2024, un descenso del 3,89%, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A nivel nacional, el paro registrado cayó en 18.805 personas en noviembre respecto al mes anterior, un descenso del 0,8%. El Ministerio atribuye esta evolución, principalmente, a la reducción del desempleo en el sector servicios y entre las mujeres.

Tras este retroceso, el total de personas desempleadas se sitúa en 2.424.961, el dato más bajo en un mes de noviembre desde 2007. La bajada supera la registrada en noviembre de 2024 (-16.036 personas) pero no las de 2023 (–-), 2022 (–33.512) ni 2021 (-74.381).

Desde que arrancó la serie histórica comparable en 1996, el paro ha aumentado en noviembre en 21 ocasiones y ha caído en nueve. El mayor repunte se produjo en noviembre de 2008, coincidiendo con la crisis financiera, con +171.243 desempleados, mientras que el mayor descenso se registró en 2021, con -74.381.