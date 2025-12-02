Nuevos Soletes de Navidad en Madrid: los restaurantes de barrio, centro y sierra que recomienda Guía Repsol

Cuando el frío aprieta y las luces empiezan a brillar en las calles, apetece más que nunca refugiarse en salas cálidas, llenas de risas, platos al centro y copas que chocan. Esa es precisamente la esencia de los nuevos Soletes navideños: una selección de restaurantes perfectos para compartir, donde la mesa se convierte en el mejor plan de estas fiestas. Esta nueva edición llega en el momento justo para abrir la agenda, marcar fechas y elegir esos locales con Solete en Madrid en los que celebrar la cena de Navidad, brindar con alegría y alargar la sobremesa sin mirar el reloj. "A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos", explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

Qué son los Soletes de Navidad (y por qué importan en Madrid)

Los Soletes Guía Repsol son la calificación más joven de la guía: esa pegatina amarilla que distingue los sitios que recomendarías a un amigo por su cercanía, buen ambiente y una propuesta apetecible y asequible. Nacieron en 2021 para apoyar a la hostelería tras la pandemia y desde entonces no han parado de crecer: ya son más de 5.000 los locales distinguidos en toda España. En esta edición de Soletes de Navidad se premian:

Restaurantes confortables para grupos (familia, colegas, cenas de empresa).

Bares donde el aperitivo de Nochebuena o Nochevieja se desborda hasta la calle.

Obradores y pastelerías que firman algunos de los mejores dulces navideños del país.

Este año, además, la gran novedad ha sido la distinción a hornos conventuales de toda España, que reciben un Solete por mantener recetas centenarias y una repostería totalmente artesanal. Y en medio de todo ese mapa festivo, Madrid suma 15 nuevos Soletes navideños: un recorrido que va del roscón artesano a las barras castizas, pasando por casas de comidas, barras viajeras y pastelerías de culto.

Los 15 nuevos Soletes de Navidad en Madrid

Las nuevas incorporaciones madrileñas al listado de Guía Repsol son Baba, Bar Alonso, Boske Bakery, Gustoo, La Mercería, Moulin Chocolat, La Rox, Martín Tostón, Cock, Baldoria, Madreamiga, La Raclette Navacerrada, Avelino, Mayser y Melgar y San Lázaro. Quince direcciones que dibujan un mapa muy navideño de la ciudad.

Madreamiga: el roscón que marca el ritmo de la Navidad

En Madrid, hablar de roscón de Reyes es, a estas alturas, hablar de Madreamiga. La casa presume de su gran producción de roscón artesano en la capital y su Solete llega para reconocer algo más que volumen: una forma de crecer sin perder el alma.

Como cada Navidad, vuelve el roscón de Madreamiga: uno de los más famosos de Madrid. / Cedida

Su fundadora, Ichi Aragón, lo resume con una idea muy clara: el crecimiento no les ha cambiado, les ha obligado a ser mejores. Han profesionalizado procesos, no para industrializarse, sino para asegurar que cada uno de los miles de roscones que elaboran "salga perfecto", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La exigencia es radical: control de calidad al milímetro, proveedores seleccionados entre las mejores materias primas del mercado y una filosofía que se aplica igual a sus hogazas, a la bollería o a la pastelería fina.

Más de un centenar de restaurantes confían en Madreamiga para servir su pan o sus dulces en mesa. Y ahora, con el Solete en la puerta, el mensaje es claro: la artesanía puede ser masiva sin dejar de ser honesta, y el roscón sigue siendo el gran ritual madrileño del invierno.

Taberna La Rox: una neo-taberna castiza en el Retiro

El Solete también se cuela en el barrio del Retiro de la mano de Taberna La Rox, un pequeño proyecto nacido del cariño vecinal y de una cocina honesta que huye del artificio. Roxana, a la que todo el barrio conoce como La Rox, lleva más de una década viviendo allí y decidió abrir la taberna a la que a ella le gustaría ir: castiza, ruidosa en el mejor sentido y con un punto canalla. El espacio es mínimo, pero se siente grande: barra, contrabarra, una mesa central y una sala acogedora que ya reconocen quienes vuelven semana tras semana. En carta manda el plato para compartir:

Torreznos con patata revolcona , pura Madrid de cuchara y barra.

, pura Madrid de cuchara y barra. Mejillón bouchot picante , que se sale de la tradición sin perder la mano tabernaria.

, que se sale de la tradición sin perder la mano tabernaria. Fideuá de pollo de corral y

y Tagliatelle al limón, perfectos para mesas de amigos que quieren pedir "un poco de todo".

El Solete llega justo cuando el local cumple su primer año de vida: un gesto que reconoce lo que ya sabía el barrio, que La Rox es refugio, punto de encuentro y casa a la vez. "Es una maravilla... una cosa muy loca", expresa a este medio.

Taberna La Rox cumple su primer año de vida y lo celebra con un Solete Repsol. / Cedida

Boske Bakery y Moulin Chocolat: donde la Navidad es para los golosos

La Navidad en Madrid también se mide en miguitas de bollo en el abrigo. Dos de los nuevos Soletes navideños miran directamente al público más goloso:

Boske Bakery (Torrelodones) firma uno de los roscones más celebrados de la Comunidad, un plan perfecto de escapada a la sierra con parada obligatoria en la panadería antes de volver a casa.

(Torrelodones) firma uno de los roscones más celebrados de la Comunidad, un plan perfecto de escapada a la sierra con parada obligatoria en la panadería antes de volver a casa. Moulin Chocolat, en la capital, es ya lugar de peregrinación para amantes del chocolate caliente, los bollos de mantequilla, los turrones y la pastelería de vitrina limpia y precisa.

Son esas direcciones que se llenan las mañanas de Nochebuena y Reyes: colas en la puerta, cajas que salen en cascada y esa sensación de que el invierno empieza oficialmente cuando abres la primera caja de dulces.

Baba: cocina jordana y gallega en pleno centro

En pleno centro de Madrid, a pocos pasos de la Plaza Mayor pero escondido en un patio interior, Baba funciona como oasis. Es casa de comidas y desayunos con alma jordana, española y gallega, un cruce de raíces familiares que se traduce en hummus cuidados, panes planos, guisos aromáticos y una repostería que hace guiños al Levante sin renunciar al café con leche de toda la vida. Es una dirección perfecta para desayunos largos en días festivos, comidas informales de grupo, con platos para compartiry un plan de centro navideño que escape de los tópicos de la zona.

Gustoo: alta cocina en clave street food para cenas informales

Si hay un nombre que ha corrido de boca en boca en los últimos meses es Gustoo, el puesto del Mercado de San Antón donde Aldo Sebastianelli y su equipo han convertido la alta cocina en street food sin protocolo. La carta es breve y dinámica que cuenta con platos sofisticados como filloas gallegas rellenas, de moda como brioches con costilla o baos asiáticos, hasta reinterpretaciones de clásicos como unas bravas con textura de gnocchi.

Brioche de berenjena en Gustoo. / Cedida

Se come en taburete y bandeja, pero los sabores apuntan mucho más alto: es ese tipo de sitio perfecto para cena de amigos previa a salir por Chueca, comidas de mercado sin largas sobremesas, o para quienes quieran probar algo distinto sin que el bolsillo salte por los aires.

Mayser, Baldoria, Martín Tostón y compañía: mesas para la cena de Navidad

El listado de nuevos Soletes navideños en Madrid se completa con una serie de restaurantes confortables para grupos, cada uno con su personalidad propia:

Baldoria : mesa que mira a Italia, pensada para compartir pasta, pizzas trabajadas y buenos vinos por copas en un ambiente animado, muy de brindis y sobremesa ruidosa. Este templo de la pizza artesanal no solo acaba de llevarse el Solete, también sostiene la corona de la mejor pizzería de España y la segunda mejor de Europa según el ranking 50 Top Pizza Europa 2025. Pero la magia no termina en la masa; Baldoria también se lleva el galardón Best Cocktail List 2025 – Sei Bellissimi Award, consolidando su propuesta de cócteles como una experiencia completa para los sentidos.

: mesa que mira a Italia, pensada para compartir pasta, pizzas trabajadas y buenos vinos por copas en un ambiente animado, muy de brindis y sobremesa ruidosa. Este templo de la pizza artesanal no solo acaba de llevarse el Solete, también sostiene la corona de la mejor pizzería de España y la segunda mejor de Europa según el ranking 50 Top Pizza Europa 2025. Pero la magia no termina en la masa; Baldoria también se lleva el galardón Best Cocktail List 2025 – Sei Bellissimi Award, consolidando su propuesta de cócteles como una experiencia completa para los sentidos. Martín Tostón : perfecto para los amantes del bocadillo bien hecho, del pan crujiente y los rellenos golosos que piden segunda ronda en el barrio de Salamanca. Desde primera hora hasta la noche, este bar-restaurante de los Hevia no descansa: arranca con desayunos clásicos –churros, porras, sándwich mixto– y sigue con aperitivos tan castizos como gildas, torreznos, ensaladilla rusa, berberechos, albóndigas o chipirones en salsa. A esa propuesta se suman platos de inspiración cañí, como un brioche relleno de rabo de toro, un tartar de atún con sello Balfegó o unos callos que condensan la experiencia y el recorrido de la casa Hevia.

: perfecto para los amantes del bocadillo bien hecho, del pan crujiente y los rellenos golosos que piden segunda ronda en el barrio de Salamanca. Desde primera hora hasta la noche, este bar-restaurante de los Hevia no descansa: arranca con desayunos clásicos –churros, porras, sándwich mixto– y sigue con aperitivos tan castizos como gildas, torreznos, ensaladilla rusa, berberechos, albóndigas o chipirones en salsa. A esa propuesta se suman platos de inspiración cañí, como un brioche relleno de rabo de toro, un tartar de atún con sello Balfegó o unos callos que condensan la experiencia y el recorrido de la casa Hevia. San Lázaro, Avelino, Mayser y Melgar: tabernas y casas de comidas donde mandan los guisos, los platos de cuchara, el producto de mercado y esa mezcla de barra y comedor que define la hostelería madrileña más cotidiana.

Son sitios que funcionan igual de bien para una cena de empresa sin rigidez, una comida de amigos que se alarga o una reunión de primos en la que lo importante es el ambiente en la mesa.

Bar Alonso, Cock y La Raclette Navacerrada: del aperitivo al plan de sierra

El Solete navideño también mira a quienes viven las fiestas desde la barra o la montaña:

Bar Alonso , en Prosperidad, es una de esas cervecerías de barrio donde el aperitivo de Nochebuena o Nochevieja acaba ocupando la acera. Tiraje de caña impecable, tapa sencilla y ese ambiente que explica por qué muchos madrileños empiezan las fiestas en el bar de siempre.

, en Prosperidad, es una de esas cervecerías de barrio donde el aperitivo de Nochebuena o Nochevieja acaba ocupando la acera. Tiraje de caña impecable, tapa sencilla y ese ambiente que explica por qué muchos madrileños empiezan las fiestas en el bar de siempre. Vinoteca La Mercería : un restaurante de espíritu familiar, donde la cocina tradicional y el ambiente acogedor marcan el ritmo. Es el lugar perfecto para comidas tranquilas con padres, suegros o familias grandes que prefieren una carta sin estridencias ni experimentos. Ubicado en Boadilla del Monte, La Mercería se ha convertido en una parada obligada en la periferia de Madrid para quienes disfrutan del vino. Desde que abrió sus puertas en marzo de 2014, esta tienda-vinoteca ha ido ganándose una clientela leal, a la que su dueño, Daniel Cortes, ha acompañado y guiado en su recorrido enológico.

: un restaurante de espíritu familiar, donde la cocina tradicional y el ambiente acogedor marcan el ritmo. Es el lugar perfecto para comidas tranquilas con padres, suegros o familias grandes que prefieren una carta sin estridencias ni experimentos. Ubicado en Boadilla del Monte, La Mercería se ha convertido en una parada obligada en la periferia de Madrid para quienes disfrutan del vino. Desde que abrió sus puertas en marzo de 2014, esta tienda-vinoteca ha ido ganándose una clientela leal, a la que su dueño, Daniel Cortes, ha acompañado y guiado en su recorrido enológico. Cock , la coctelería clásica del centro, ofrece otra cara de la Navidad: sillones, penumbra, copa servida con mimo y esa sensación de estar entrando en otro tiempo. Perfecta para el brindis elegante después de una cena.

, la coctelería clásica del centro, ofrece otra cara de la Navidad: sillones, penumbra, copa servida con mimo y esa sensación de estar entrando en otro tiempo. Perfecta para el brindis elegante después de una cena. La Petit Raclette Navacerrada propone el plan más invernal: queso fundido, montaña y chimenea. Un Solete que invita a alargar el día de nieve con una cena contundente en la sierra.

Cómo localizar todos los Soletes navideños en Madrid

Además de estos quince nuevos, Madrid suma decenas de Soletes de barrio, de carretera, de centro de ciudad y de solera. Desde la web y la app de Guía Repsol se pueden consultar todos los Soletes de la Comunidad, filtrarlos por tipo de local y geolocalizarlos para armar la ruta definitiva de comidas y cenitas de diciembre. La pegatina amarilla en la puerta confirma lo esencial: son sitios cercanos, fiables y disfrutones, donde la Navidad no se mide en manteles de hilo, sino en ganas de compartir. Y en Madrid, este año, sobran las excusas para sentarse a la mesa.