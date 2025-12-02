Nuevo golpe a los narcopisos en Madrid: 20 puntos de venta desmantelados y 42 detenidos en tres meses

La Policía Nacional ha asestado un contundente golpe al narcotráfico a pequeña y mediana escala en la Comunidad de Madrid. Un macrooperativo desarrollado en los últimos tres meses ha permitido desmantelar 20 puntos de venta de droga repartidos por la región y han detenido a 42 personas. Sumando esta última operación, en lo que va de 2025, la cifra global asciende a 113 narcopisos desarticulados y 271 detenidos.

Según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Madrid en una nota, el operativo responde a las quejas vecinales que se venían repitiendo en distintos barrios y municipios por la proliferación de narcopisos, locales de apariencia legal y puntos de venta a pie de calle vinculados al tráfico de drogas. Uno de los focos de la operación se localizó en el distrito de Retiro, donde un establecimiento presentaba como un club de socios con fines terapéuticos, aunque carecía de autorización para el cultivo y la distribución.

Un registro policial el pasado 1 de septiembre destapó la realidad: billetes fraccionados, dólares estadounidenses, varios botes con cogollos de marihuana, unos 40 dispositivos vaper cargados con derivados cannábicos y más de 30 cigarrillos ya preparados para el consumo; resultando en cinco personas detenidas. Un esquema parecido se daba en Parla y Alcalá de Henares, donde los agentes han desmantelado otros dos locales que, bajo la coartada del cannabis “medicinal” o de asociaciones de consumo, operaban como puntos de venta.

Narcopisos y drogas sintéticas

También en Parla, los agentes localizaron un narcopiso al que los consumidores accedían con tal frecuencia que habían llegado a fracturar el bombín de la puerta del portal para entrar con mayor facilidad. El 28 de octubre se intervinieron útiles para la elaboración de droga y cocaína, y se detuvo a tres personas. Un mes más tarde, el 27 de noviembre, la Policía intervino un garaje donde se traficaba con droga a pequeña escala, arrestando a un hombre.

Volviendo a la capital, en Latina los investigadores se toparon con dos viviendas situadas en el mismo portal que habrían convertido el edificio en un foco permanente de trasiego de compradores. Tras localizar en su interior cocaína, hachís, armas blancas, dos armas tipo airsoft, casi 2.000 euros ocultos y material para cultivo hidropónico, los agentes arrestaron a tres personas. En Fuencarral, el objetivo era un piso utilizado para la venta de un amplio catálogo de sustancias. El registro del 16 de octubre sacó a la luz algo que preocupa especialmente a los especialistas en estupefacientes: drogas sintéticas emergentes como mefedrona y metanfetamina, además de hachís, marihuana, speed, éxtasis, 2CB, ketamina, coca base y distintos opiáceos como la morfina.

Una macroplantación de interior

En Móstoles, la investigación condujo a una plantación interior de grandes dimensiones. En el registro se localizaron botes de cristal simulando contener alimentos donde en realidad se escondían cogollos de marihuana, además de útiles para el cultivo y la venta. El balance del operativo fue contundente: más de 2.000 plantas, equivalentes a unos 300 kilos de marihuana, y dos detenidos, el responsable de la plantación y el conductor del vehículo que distribuía la mercancía.

Remontándonos al mes de junio, los agentes detectaron en Alcorcón a dos individuos que menudeaban con droga en los alrededores de una plaza, protegidos por un pequeño grupo de colaboradores que "daban el agua". Finalmente, el 6 de noviembre, un registro en la vivienda de uno de los sospechosos permitió intervenir 100 gramos de cocaína de gran pureza, casi 3.000 euros en efectivo, 22.000 pesos dominicanos y otros efectos vinculados a la venta. Por último, en Aranjuez la policía cerró el 24 de octubre un narcopiso donde un hombre y una mujer, ambos detenidos, vendían droga a través de una ventana a la calle, señalizada con una silla y una bañera.

Colaboración para abordar los "problemas de fondo"

Una serie de actuaciones que pone de manifiesto que "jamás en nuestra ciudad ni en nuestra Comunidad hemos abordado con tanta intensidad una cuestión como como es la del tráfico de drogas", en palabras del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. "Lo que les puedo prometer es que vamos a seguir exactamente en esa misma dirección con la mayor intensidad porque sabemos lo que eso representa para los vecinos y vecinas", ha asegurado Martín en rueda de prensa, en la que ha aprovechado para pedir su colaboración al resto de administraciones de la región para "abordar de una manera integral las problemáticas sociales y vecinales" asociadas a la realidad del narcotráfico.

Así, el delegado ha hecho un llamamiento a formar "mesas tripartitas" con la Comunidad y el Ayuntamiento como una "herramienta útil" para resolver los "problemas de fondo" de esta realidad, "desde la multicausalidad que los origina y atendiendo a la dispersión competencial" existente. "Pido al resto de administraciones que también asuman sus responsabilidades, trabajemos conjuntamente y podamos dar soluciones más eficaces para los vecinos y vecinas de Madrid", ha subrayado el representante gubernamental.