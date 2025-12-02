El Movistar Arena elevará su aforo hasta los 20.000 espectadores para convertirse en el mayor recinto cubierto para espectáculos de España

Mañana mismo, en el Movistar Arena, como se conoce ahora por motivos de patrocinio al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en la plaza de Felipe II de la capital, arranca el Campeonato de España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica, que se celebrará allí hasta el sábado. El recinto sigue siendo cancha de los dos principales equipos de baloncesto de la ciudad, el Real Madrid y el Estudiantes y será sede principal en la celebración del Eurobasket 2019. Hoy por hoy, sin embargo, el 60% de su actividad tiene que ver con espectáculos familiares, eventos de empresa y, sobre todo, conciertos. Una actividad que seguirá creciendo con el aumento de aforo que ha anunciado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Desde el recinto se ha presentado un nuevo Plan de Autoprotección a los Bomberos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid que permite elevar su capacidad. La medida, ha indicado Ayuso, "va a permitir ampliar el aforo de los conciertos hasta las 20.008 localidades frente a las 17.000 actuales". La cifra, aseguran fuentes del Gobierno regional, convertirá al pabellón en el más grande de España para la celebración de eventos de este tipo. El lugar lo ocupaba hasta ahora el Palau Sant Jordi de Barcelona. Según recoge la web Barcelona Serveis Municipals tiene una capacidad máxima de 18.500 personas.

El aumento de aforo también servirá para elevar el número de espectadores que pueden acudir a partidos de baloncesto, de los 13.000 actuales a unos 15.000, una circunstancia, ha señalado la presidenta regional, que servirá de impulso para el Eurobasket 2019 y permitirá "optar a grandes eventos como los partidos de la NBA, que estamos ahí, detrás de ellos".

En un acto para celebrar el vigésimo aniversario desde la reapertura, en 2005, del Palacio de los Deportes, tras el incendio de 2001 que obligó a su reconstrucción, Ayuso ha subrayado el impacto económico que esta instalación tiene en la región. La presidenta madrileña se ha referido al Movistar Arena como "un actor clave" de la economía madrileña que no solo "proyecta la imagen dela Comunidad de Madrid y de España por todo el planeta", sino que además en 2024 generó 577 millones de euros de impacto económico directo, indirecto e inducido, lo que supone, ha dicho, "un 1% de la economía de la Comunidad".

Tercero del mundo por espectadores

Junto a ella han intervenido Xavier Bartrolí y Manuel Saucedo, presidente y consejero delegado de Impulsa, la empresa que desde 2014 gestiona el recinto propiedad de la Comunidad de Madrid, quienes han detallado que el año pasado pasaron por el Movistar Arena más de dos millones de personas. "Con mucha humildad, vamos poniendo Madrid en el mapa y esta vez luchamos por la Champions, que es lo que queremos", han señalado. "Este año lo acabaremos con récord histórico de programación". Casi 500 eventos se celebraron en 2024 entre los 230 del espacio principal, a razón de cuatro por semana, la sala pequeña y la sala auxiliar Tuss, en la calle Jorge Juan.

El recinto, presumen, es el tercero del mundo en espectadores, tras el Madison Square Garden de Nueva York y el K-Arena de Yokohama, en Japón. De ellos, el 15% proviene de otras comunidades autónomas y el 5% son visitantes internacionales. La ciudad de Madrid es, además, la primera de España en facturación por venta de entradas de conciertos, con 186.370.555 euros. La cifra se refiere a todos los conciertos, no solo los celebrados en el Movistar Arena.

Los gestores del recinto también han incidido en el empleo que genera la instalación, hasta 456 puestos de trabajo de media por evento. Durante 2024, han revelado, contrataron 623.000 horas de trabajo y emplearon a un total de 10.020 personas, el 50% de ellas de entre 18 y 26 años. Asimismo, han hecho hincapié en los ingresos generados directamente para la Comunidad de Madrid a través del pago del canon que pagan a la institución. Desde que en 2014 Impulsa se hizo cargo de la gestión del Palacio de los Deportes bajo fórmula de colaboración público privada han abonado hasta 17,6 millones de euros.

En el mismo periodo han pagado al Ayuntamiento de Madrid el Impuesto de Bienes Inmuebles por valor de 14 millones de euros y otros 700.000 euros en concepto de distintas tasas.