Móstoles reduce su tasa de criminalidad y se afianza como una de las grandes ciudades más seguras de Madrid

"Seguiremos trabajando para que Móstoles sea cada día una ciudad más segura, porque sin seguridad no hay libertad", ha afirmado el alcalde de la localidad mostoleña, Manuel Bautista, tras conocerse el balance de criminalidad en la Comunidad de Madrid.

El informe refleja un descenso del 0,8 % de la criminalidad en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, aunque los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 7,2 %. Móstoles, consolidada consolida como la segunda ciudad más poblada de la región con 214.006 habitantes, se sitúa entre las grandes ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid al registrar una caída del 10,1 % de la criminalidad convencional en el tercer trimestre de 2025 respecto al año anterior, frente al descenso del 2,1 % en el conjunto de la región, según datos del Ministerio del Interior. Además, en Móstoles han disminuido los robos con fuerza en domicilios un 40,4 %, las sustracciones de vehículos en 9,1% y los delitos de lesiones y riña tumultuaria se han reducido en un 13,6 %.

También, el municipio experimenta un descenso en el total de infracciones penales de un 2%, por encima de la variación de la Comunidad de Madrid en este periodo que ha descendido un 0,8 %. Por su parte, el primer edil ha destacado que "este descenso es consecuencia del excelente trabajo y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuya labor diaria en materia de seguridad es clave para alcanzar este resultado". Además, ha indicado que "este trabajo se logra con presencia policial, medios y estrategia".

Desde su entrada al Gobierno municipal, han incorporado 25 nuevos agentes, "algo que no ocurría desde hace 15 años. Y vamos a continuar con esta tónica: en 2026 se incorporarán 30 nuevos agentes a la plantilla de la Policía Municipal, reforzando, aún más, nuestra capacidad operativa y la presencia policial en todos los barrios para que los ciudadanos estén cada día más seguros y más protegidos. La seguridad no es solo un servicio público: es la garantía de la convivencia y de la libertad”, ha añadido.