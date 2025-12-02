Madrid supera el nivel epidémico de gripe con una tasa de 112 casos por 100.000 habitantes

La gripe repunta con fuerza en la Comunidad de Madrid. Los casos han aumentado un 164% en la última semana y la incidencia se sitúa ya en 112 casos por cada 100.000 habitantes, según el último informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública.

Entre el 24 y el 30 de noviembre (semana 48), la Red de Vigilancia del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria notificó 7.872 nuevos casos, 4.899 más que la semana previa. Con este incremento, el acumulado de la temporada 2025/2026 asciende a 16.259 casos. La incidencia semanal —112,31 casos por 100.000 habitantes— supera ampliamente el umbral epidémico, fijado en 22,38 a partir de los registros de las últimas cinco temporadas (con excepción de 2020-2021 y 2021-2022).

Atención Primaria: los niños, los más afectados

En Atención Primaria, la tasa se mantiene en 112,24 casos por 100.000 habitantes. Los grupos más afectados son:

Niños de 5 a 14 años: 491,10 casos por 100.000 habitantes

Niños de 0 a 4 años: 410,63 casos

El mayor crecimiento semanal se ha registrado precisamente en la franja de 5 a 14 años. Durante la campaña anterior, el pico máximo —122,5 casos— se alcanzó entre el 20 y el 26 de enero.

En el ámbito hospitalario, la incidencia se sitúa en 3,39 casos por 100.000 habitantes, un 30,2% más que la semana precedente. Las personas mayores de 80 años presentan la cifra más elevada: 29,09 casos por 100.000.

Los laboratorios han identificado virus de gripe A de los subtipos H3N2, H1N1 y H3, además de otros sin subtipar. En cuanto a la vacunación:

94% de los casos confirmados en Atención Primaria estaban vacunados.

de los casos confirmados en Atención Primaria estaban vacunados. En hospitales, la proporción baja al 67,2%.

Brotes en residencias y aumento anual del 75%

En la última semana se han detectado dos brotes en residencias sociosanitarias y cinco en centros para mayores, donde se han aplicado medidas como el aislamiento y el uso de mascarilla. En el acumulado del año, Madrid registra 77.690 casos de gripe, un 75% más que en el mismo periodo de 2024 (44.378). El Índice Epidémico se sitúa en 1,75, considerado de incidencia alta.

Campaña de vacunación contra la gripe en Madrid: a quién va dirigida

La campaña de vacunación comenzó el 15 de octubre y se dirige especialmente a: