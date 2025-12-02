Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS EN MADRID

Heridas dos personas tras ser agredidas con un arma blanca en Usera, una de ellas grave

Los servicios de emergencia también han atendido a un segundo paciente con herida leve igualmente en la espalda, que ha rechazado traslado

Archivo - Ambulancia de SAMUR Protección Civil frente al Hospital 12 de Octubre de Madrid

Archivo - Ambulancia de SAMUR Protección Civil frente al Hospital 12 de Octubre de Madrid / EMERGENCIAS MADRID - Archivo

EP

Madrid

Dos personas han resultado heridas durante la madrugada de este martes en el madrileño barrio de Usera tras recibir varias puñaladas por la espalda, según ha informado Emergencias Madrid.

A las 4.00 horas, Samur Protección Civil ha atendido en la calle Juan Español de Usera a un varón de 29 años con dos heridas de arma blanca en la espalda. Tras estabilizarlo, ha sido trasladado grave al Hospital 12 de Octubre.

Los servicios de emergencia también han atendido a un segundo paciente con herida leve igualmente en la espalda, que ha rechazado traslado, según ha detallado Emergencias Madrid.

