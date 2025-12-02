SUCESOS EN MADRID
Heridas dos personas tras ser agredidas con un arma blanca en Usera, una de ellas grave
Los servicios de emergencia también han atendido a un segundo paciente con herida leve igualmente en la espalda, que ha rechazado traslado
EP
Madrid
Dos personas han resultado heridas durante la madrugada de este martes en el madrileño barrio de Usera tras recibir varias puñaladas por la espalda, según ha informado Emergencias Madrid.
A las 4.00 horas, Samur Protección Civil ha atendido en la calle Juan Español de Usera a un varón de 29 años con dos heridas de arma blanca en la espalda. Tras estabilizarlo, ha sido trasladado grave al Hospital 12 de Octubre.
Los servicios de emergencia también han atendido a un segundo paciente con herida leve igualmente en la espalda, que ha rechazado traslado, según ha detallado Emergencias Madrid.
- La nueva autopista anunciada por Ayuso ilusiona al suroeste de la Comunidad de Madrid
- Ana Curra, la estrella punk y ex Pegamoide a la que le propusieron ser ‘la Madonna española’
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Toledo
- Una epidemia, un motín y 100 frailes asesinados: cronología de uno de los episodios más negros en la historia de Madrid
- El Café Cervantes llega a Plaza España tras cuatro años de espera: fecha de inauguración
- Así es la nueva iniciativa de la Comunidad de Madrid: conoce los dulces típicos de sus Ciudades Patrimonio de la Humanidad
- Los vecinos de la mujer muerta a cuchilladas en Torrejón: 'Se escucharon gritos de auxilio. Luego él saltó
- Un lío con 'un papel' retrasa la apertura del mercado de Navidad de Colón: 'Es una chapuza