Madrid Innovation District, el nuevo proyecto entre el Real Madrid y la Comunidad, generará más de 23.000 empleos al año

La Comunidad y el Real Madrid Club de Fútbol han firmado este martes un protocolo de colaboración para afianzar un nuevo proyecto de espacio tecnológico puntero a nivel mundial en el que convivan empresas, instituciones, deportistas, emprendedores y ciudadanos. Este centro se levantará en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, casa del conjunto blanco, y contará con una superficie de 85 hectáreas para promover la innovación, el conocimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías y la atracción de talento joven.

El convenio, suscrito por la Consejería de Digitalización y el Club de Fútbol, podría generar alrededor de 1.200 millones de euros anuales al PIB madrileño y en torno a 23.000 puestos de trabajo. Tanto el Ejecutivo regional como el Real Madrid colaborarán para que este espacio sirva de atracción a grandes compañías y organismos de investigación, generando sinergias y conformando un entorno donde nuevos proyectos cobren vida con el objetivo de mejorar los servicios públicos, la calidad de vida de las personas y la competitividad de las empresas.

Una nueva recalificación de terrenos para el Real Madrid

La noticia, adelantada por el diario Cinco Días el pasado 21 de mayo, es ya una realidad tras la firma del protocolo de colaboración entre ambas entidades. Pero este proyecto requiere de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) de 1997 para recalificar esos terrenos, algo que permitirá cambiar el uso actual deportivo de unos terrenos propiedad del club blanco a terciario, para el uso de oficinas. Un cambio que dispara el valor de estos terrenos. Por contextualizar, el club blanco tiene a su disposición un total de 1,2 millones de metros cuadrados, donde la parcela deportiva ocupa alrededor de 400.000 metros cuadrados. Esto choca frontalmente con la realidad. Durante más de 20 años permanecen vírgenes más de un millón de metros cuadrados para uso terciario que no ha interesado a nadie para construir oficinas en Valdebebas.

En un primer momento, Valdebebas contaba con 250 hectáreas destinadas a usos residenciales y terciarios. Sobre el suelo residencial estaba prevista la construcción de 11.500 viviendas, repartidas al 50% con las parcelas de uso terciario. Prácticamente, todas las parcelas de uso residencial ya están construidas mientras que hay miles de metros cuadrados destinados a oficinas que han caído en el olvido.

Desde la oposición no ven con buenos ojos esta idea. El grupo Más Madrid reclama la elaboración de una memoria económica que recoja aspectos relacionados con la viabilidad, sostenibilidad y economía. “Si en esa memoria económica no está fundamentada la modificación, puede ser recurrida en los tribunales, especialmente en Valdebebas, que cuenta con un alto grado de judicialización de su planeamiento”, sostienen. La portavoz del grupo municipal, Rita Maestre, ya valoró en mayo las intenciones del Real Madrid como un “pelotazo en toda regla”. También en el PSOE lo catalogan de “un pedazo de cambalache, es un guante a medida”. Advierten que existe la posibilidad de que el Real Madrid vaya un paso más allá y decida convertir sus oficinas a viviendas.

Esta iniciativa, que aún puede ser frenada en los tribunales, se convertirá en el segundo gran proyecto del conjunto blanco tras la compra en 1957 de terrenos a las afueras de la ciudad, que se recalificaron en 2001 como su antigua Ciudad Deportiva y donde a día de hoy se ubican las Cuatro Torres. Este espacio en Valdebebas se trata de un enclave privilegiado con una ubicación estratégica junto al aeropuerto Adolfo Suárez e IFEMA, y una excelente conectividad con uno de los centros neurálgicos de Madrid, como es el Santiago Bernabéu en el paseo de la Castellana.

Centro tecnológico más importante de Europa

Se llevarán a cabo sesiones de formación y capacitación en competencias digitales, Inteligencia Artificial y datos, entre otras disciplinas, en colaboración con universidades y centros de excelencia. Los jóvenes emprendedores jugarán un papel crucial, recibiendo mentorías y desarrollando programas de incubación y aceleración de proyectos, así como estrategias para atraer a grandes profesionales del sector.

Madrid Innovation District se trata de un distrito de oficinas, que acogerá seminarios, jornadas y encuentros internacionales de expertos, además de organizar actividades dirigidas a la ciudadanía para reducir la brecha digital y promover la inclusión de colectivos vulnerables. El MID se convertirá en el distrito tecnológico más importante de Europa, un espacio en el que se fundan el talento y la tecnología para construir un futuro que se antoja prometedor.

Situará a Madrid en el epicentro de las grandes empresas tecnológicas a nivel internacional, un entorno en el que se respire tecnología para "trabajar, vivir, aprender y divertirse." Esta iniciativa se inspira en los casos de éxito ya implantados, como Dallas, en Estados Unidos; el One North de Singapur; el High Tech Campus de Eindhoven, en Países Bajos; o el MIND-Milano Innovation District de Milán.