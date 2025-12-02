La histórica 'línea azul' guarda un secreto: así se convirtió en la más usada de Madrid

La hora punta de este martes se ha saldado con un nuevo impulso en la movilidad subterránea de la capital: Metro de Madrid ha registrado un 2,78 % más de viajeros que el lunes en ese tramo horario. En todo el día de ayer, el incremento fue del 3,16 % respecto al mismo día comparable del año anterior, una tendencia al alza en la que destaca con claridad la Línea 1.

Entre Pinar de Chamartín y Valdecarros, la histórica 'línea azul' se consolida como la más utilizada de la red. Solo esta mañana ha movido 92.636 viajeros, un 2,88 % más que ayer, reafirmando su papel de columna vertebral del transporte público madrileño.

La Línea 1 del Metro de Madrid cuenta con 33 estaciones a lo largo de 23,9 kilómetros y es la más antigua de toda la red. Une el norte y el sureste de la ciudad, conectando barrios residenciales, zonas de oficinas y grandes nodos de intercambio, lo que la convierte en un corredor casi imprescindible para miles de madrileños cada día.

Todo ello, además, en una jornada marcada por diversas incidencias en otras líneas: afecciones en trenes de la L5, L9, L10 y el Metro Ligero 1, así como una asistencia sanitaria en la L4. Pese a este contexto, la Línea 1 ha vuelto a confirmar lo que los datos apuntan desde hace años: es la línea favorita —y la más transitada— del Metro de Madrid.