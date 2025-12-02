El Hospital de Getafe habilita una 'mascozona' para que los pacientes hospitalizados reciban la visita de sus perros

El Hospital Universitario de Getafe, integrado en la red pública de la Comunidad de Madrid, ha habilitado un espacio específico en su vestíbulo principal denominado 'mascozona', para que los pacientes ingresados puedan recibir la visita de su perro. El objetivo es aliviar "la sensación de soledad y aportar apoyo emocional" durante estancias prolongadas o en situaciones paliativas, según ha señalado el Gobierno regional.

Algunos estudios apuntan que esta medida mejora el estado de ánimo y la estimulación motora de los pacientes. / Comunidad de Madrid

La iniciativa forma parte del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria impulsado por la Consejería de Sanidad y busca mejorar la experiencia del paciente durante su hospitalización. Para acceder al servicio, es necesario cumplimentar una solicitud disponible en la página web del centro, dentro del apartado de Servicio de Información y Atención al Paciente. Tras recibirla, el equipo responsable —personal médico y de Enfermería— valorará la situación clínica del paciente.

El protocolo establece que no podrán participar quienes requieran oxigenoterapia continua, presenten inestabilidad hemodinámica, estén bajo medidas preventivas de aislamiento o cumplan otros criterios que puedan interferir en su evolución clínica.

Si la visita es autorizada, un celador trasladará al paciente hasta la mascozona en el horario fijado, de lunes a viernes entre las 17.00 y las 18.00 horas. Pese a que la evidencia científica sobre la interacción con mascotas sigue siendo limitada, el Ejecutivo autonómico recuerda que existen estudios que apuntan a mejoras en el estado de ánimo, la estimulación motora y ciertos parámetros cardiovasculares, como la reducción de la presión arterial.

Con esta medida, Sanidad pretende avanzar hacia un entorno hospitalario “más amable, menos frío y más cercano”, reforzando un modelo de atención centrado en la persona y en su dimensión emocional y social, no solo médica.