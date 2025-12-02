El Festival Río Babel 2026 coge carrerilla: estos son los nuevos artistas confirmados

El Festival Río Babel se celebra cada año en el Auditorio Miguel Ríos, en el municipio de Rivas-Vacimadrid. Este próximo mes de julio cumplirá su novena edición, después de que este pasado verano Estopa triunfase sobre su escenario principal. Los días 3, 4 y 5 de julio de 2026 la localidad volverá a vibrar con los mejores artistas nacionales e internacionales. El eclecticismo y la diversidad musical son los elementos más característicos de la cita, que acostumbra a mezclar géneros tan diferentes como el hip hop, reggae, rock, música latina o la electrónica. A día de hoy, es uno de los festivales referencia en la capital.

Nació con el propósito de tender puentes entra la música latinoamericana y española, así como celebrar y fomentar la creación cultural. La amplia oferta que propone, que incluye experiencias inmersivas, puestos gastronómicos y espectáculos humorísticos, ha logrado que, cada inicio de verano, miles de personas se desplacen a este municipio del sur de la Comunidad de Madrid para disfrutar de los mejores conciertos.

Tras los primeros anuncios, que confirmaron la llegada a la capital de Katy Perry, Bomba Estéreo y La Casa Azul, Río Babel ha realizado esta semana un nuevo anunico respecto a su cartel que no ha dejado a nadie indiferente.

La M.O.D.A., Amaia o The Offspring estarán en Río Babel 2026

El bombazo ya está aquí: Amaia, La M.O.D.A. -- que presenta su séptimo disco, San Felices --, The Offspring y Molotov son los nuevos nombres propios en el cartel del festival, que se unen a los artistas previamente mencionados. Todavía habrá que esperar un poco más para conocer el cartel definitivo de esta fiesta musical, que a buen seguro será redondeado con otro gran grupo.

Las confirmaciones de la excantante de Operación Triunfo y de la banda estadounidense han generado un gran revuelo en redes sociales. Su presencia asegura, un año más, un ambiente difícilmente igualable en la localidad del sureste madrileño. Las entradas y abonos para Río Babel pueden adquirirse pueden adquirirse en Fever y en el sitio web oficial del festival.