La feria inmobiliaria The District abandona Barcelona y se muda a Madrid

La feria inmobiliaria The District, organizada por Nebext —impulsor también de la feria de construcción industrializada Rebuild o la de turismo Tourism Innovation Summit—, abandonará Barcelona en la próxima edición de 2026 y se mudará a Madrid. El congreso se celebrará entre los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2026, en las fechas previstas, pero en el recinto de IFEMA, en el noreste de la capital, junto al Aeropuerto de Barajas.

En un comunicado, Juan Velayos, presidente de The District, ha asegurado que celebrar la próxima edición en Madrid "contribuirá al avance de la industria inmobiliaria a nivel europeo, pero también a que España continúe albergando un evento global que convoca a sus grandes 'players'". "Esto permitirá que las dos principales ciudades, Madrid y Barcelona, puedan seguir potenciando su capacidad para captar capital institucional y consolidar un pipeline más sólido tanto en vivienda asequible como en otros segmentos –hoteles, centros de datos o infraestructuras urbanas– donde tienen una posición especialmente competitiva", añade.

Sobre la relación con el Ayuntamiento de Barcelona, el que fue consejero delegado de Neinor Homes ha querido agradecer su labor: "Su colaboración en la organización ha permitido que el evento continúe marcando el rumbo del sector inmobiliario europeo". El congreso que aglutina de forma anual a los principales fondos de inversión, consultoras inmobiliarias, promotores e inversores institucionales llevaba celebrándose en la capital catalana en los últimos cuatro ejercicios, desde 2022. Esa primera edición se celebró en el recinto de La Fira de Barcelona, en la Plaza de Espanya, aunque la jornada de inauguración fue boicoteado por grupos antidesahucios y próximos a la izquierda catalana. Por ese motivo, la organización decidió mudar la feria al recinto de La Fira en L'Hospitalet de Llobregat, donde se desarrollaron con más o menos normalidad las siguientes tres ediciones, la última el pasado mes de septiembre.

La clave, el apoyo de la Comunidad de Madrid

La empresa organizadora asegura que ha sido clave para la mudanza "el apoyo de la Comunidad de Madrid, implicada en cada edición del evento, siendo miembro fundador y un actor que ha apostado por la atracción de inversiones", que ha sido expositor en todos los congresos, fue región invitada en 2024 y "ha estado ligada con The District en toda su trayectoria fomentando su evolución y crecimiento tanto a nivel nacional como mundial", aseguran en la misma nota desde Nebex. Adicionalmente, la compañía explica que han pesado para tomar esta decisión el "contexto positivo" que vive la Comunidad de Madrid en cuanto a inversión inmobiliaria se refiere y por la conexión que mantiene la región con Latinoamérica.

"Madrid es actualmente uno de los destinos preferentes para el capital inmobiliario en Europa. Desde 2022, ha entrado en la lista de las diez ciudades más atractivas en las que invertir en el continente, escalando posiciones hasta llegar en el segundo lugar este 2025. Para 2026, las previsiones mantienen este nivel constatando su dinamismo y estabilidad, a la vez que afianzan su protagonismo en el escenario internacional. Los inversores latinoamericanos están poniendo los ojos en España, que actúa como puerta de entrada de nuevos fondos en Europa. La ciudad que centra esta tendencia está siendo Madrid, que ha concentrado más del 60% de la actividad de este capital en el país desde 2019, reafirmando su papel de nexo entre ambos continentes", concluyen.

Ayuso y Almeida celebran el traslado

Las reacciones políticas madrileñas a la noticia no se han hecho esperar. Para Isabel Díaz Ayuso, el traslado de The District demuestra que la capital es "uno de los lugares más atractivos para estar ahora mismo, donde todo el mundo quiere disfrutar, crecer y que las oportunidades se sigan multiplicando para todos".

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que no le "extraña" que la feria vaya a Madrid porque es "pionera" y "cabeza en las políticas de vivienda". "Nadie ha construido tanto como la ciudad de Madrid. No hay una empresa pública tan grande como la EMVS construyendo vivienda, ni hay suelo en ninguna otra ciudad con la capacidad que hay en estos momentos en Madrid para ejecutar vivienda. Y además lo hacemos desde la colaboración público-privada", ha apuntado el regidor madrileño.