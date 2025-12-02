Evanescence pasará por Madrid en 2026 dentro de su nueva gira mundial

Evanescence vuelve a España cuatro años después de su última gira europea completa. La formación liderada por Amy Lee ha confirmado este lunes dos fechas en nuestro país dentro de su próximo tour mundial, que arrancará en 2026 y contará con varios artistas invitados según la ubicación geográfica.

Los seguidores españoles de la banda tendrán la oportunidad de verlos en directo el 1 de octubre en el Olimpic Arena de Badalona y el 2 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Según ha informado la promotora Doctor Music, ambos espectáculos contarán con las actuaciones de Poppy y Nova Twins como teloneras, mientras que K.Flay se sumará al cartel en otras paradas de la gira.

Evanescence, en 2003, durante un concierto organizado en Barcelona. / LAURA GUERRERO

La venta de entradas comenzará el viernes 5 de diciembre a las 10:00 horas y podrán adquirirse a través de las plataformas doctormusic.com y entradas.com.

Cinco discos lanzados

Esta gira representa el regreso de Evanescence a los escenarios europeos tras su World's Collide Tour de 2022, que marcó su última visita extensa al continente. Durante 2025, el grupo ha mantenido un perfil más discreto, concentrándose en la composición de nuevo material musical, aunque no ha faltado a su cita con algunos festivales y ha compartido escenario con nombres de la talla de My Chemical Romance, Halsey y Metallica.

Con más de dos décadas de trayectoria, Evanescence cuenta con cinco álbumes de estudio en su haber. Destaca especialmente el éxito comercial de The Open Door (2004) y Evanescence (2011), ambos multiplatino y que alcanzaron el codiciado número uno en la prestigiosa lista Billboard 200. Más recientemente, en 2021, la banda estrenó The Bitter Truth, su primera entrega con material inédito tras una década de espera, un lanzamiento que fue recibido con entusiasmo por su base de seguidores.