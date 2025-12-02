España - Alemania en directo: la final de la Nations League en el Metropolitano

En Directo
La Roja llega a la vuelta de la final tras el 0-0 de Kaiserslautern, sin Aitana Bonmatí pero con el respaldo de un Metropolitano lleno y la ambición de cerrar una herida abierta en la Eurocopa
Hay noches que no se esperan: se presienten. Noches que llegan cargadas de emoción e intensidad antes incluso de que ruede el balón. Y el Metropolitano vivirá una de ellas. España y Alemania se miden este martes (18.30h) para decidir la UEFA Women’s Nations League, una final que aparece apenas cuatro meses después de la cicatriz que dejó la Eurocopa perdida ante Inglaterra en los penaltis. El fútbol pocas veces concede revancha tan pronto, y esta vez lo hace con un premio mayúsculo: la opción de conquistar el tercer título de la historia de la selección.
Todo quedó abierto tras el 0-0 de Kaiserslautern, un partido de doble lectura. En la primera parte, Alemania impuso músculo, ritmo y una presión que obligó a España a resistir. Fue un ejercicio de supervivencia sostenido por una Cata Coll enorme y por Irene Paredes, que salvó un gol cantado bajo palos. En la reanudación, la Roja reajustó posiciones, ganó metros y respiró al fin con balón. El empate se acogió como un tesoro: la final se decidiría en casa.
Con el Metropolitano rozando el lleno, España quiere que esta vuelta sea distinta. Quiere volver a su identidad, a ese fútbol que domina desde la pausa y acelera desde el talento. Alexia Putellas, que ya había advertido que “ahora sí que queda una final a un partido”, encabeza un grupo que se siente preparado para dictar el ritmo del encuentro. Alrededor, Mariona, Ona Batlle, Laia Aleixandri y una generación que ha aprendido a competir desde la serenidad y el vértigo y a superar situaciones de adversidad.
Min. 61 (1-0) Se adelanta España en el partido de vuelta
A falta de 30 minutos, la Selección sería campeona.
GOOOOOL DE ESPAÑA
¡Golazo de Claudia Pina! Asistencia de Caldentey.
Min. 59 (0-0). El centro termina en saque de puerta
No consigue España generar peligro.
Min. 59 (0-0) Falta peligrosa para España
La Selección podrá colgar el balón al área.
Min. 57 (0-0) La tuvo Cerci
La extremo alemana probó desde la frontal y su tiro se marchó alto.
Min. 55 (0-0). No consigue España llegar con peligro
Pese al buen final de la primera mitad, la Selección no logra imponer su juego.
Min. 49 (0-0) Ocasión de Esther interceptada
Córner para España.
Min. 48 (0-0). Sin ocasiones
Mucha lucha para hacerse con el balón por parte de ambos conjuntos.
Min. 46 (0-0). Arranca la segunda mitad
Pone el balón en juego España.
A punto de comenzar la segunda mitad
Ya saltan al terreno de juego las futbolistas.
