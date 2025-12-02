RESCATA 230 PIEZAS
En la exposición sobre las mujeres del México indígena que ha generado tanta polémica: "La descolonización tiene que ver con el respeto"
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, inaugura el último eslabón del macroproyecto expositivo 'La mitad del mundo': con la muestra que acoge el Museo Arqueológico Nacional busca superar sesgos de género y etnocéntricos
No sólo de hombres se valieron las guerras del Mexico indígena. Yohl Ik’Nal fue una de las primeras mayas en desterrar este mito: al frente del gobierno de Lakamha, ejerció el poder con pulso firme. Durante dos décadas, la señora del Sitio del Viento organizó su pueblo con una visión hasta entonces desconocida. No fue la única en reformular aquel mundo. El Museo Arqueológico Nacional las reivindica en El ámbito humano, uno de los cuatro eslabones que conforman el macroproyecto expositivo liderado por Ernest Urtasun: La mitad del mundo es su última apuesta para descolonizar los museos de España, una polémica medida que hoy encuentra hoy su primer gran espaldarazo.
“La muestra sitúa en el centro de la conversación dos aspectos de singular trascendencia: las culturas originarias y el papel de las mujeres en las comunidades indígenas de México. No nos extrañará que en sistemas políticos basados en relaciones de poder hayan sido, precisamente, ellas quienes hayan visto su voz opacada, desoída y silenciada durante siglos. Este recorrido es un acto de reconocimiento con el que devolvemos a culturas, saberes e identidades injustamente relegadas su lugar de centralidad”, ha señalado el ministro de Cultura durante la presentación de una exposición que reúne 230 piezas, algunas de las cuales han salido por primera vez de México.
La iniciativa, distribuida por cuatro sedes, aborda la tardea de visibilizar la diversidad, la complejidad y la relevancia de las mujeres en las culturas mexicanas desde la época prehispánica hasta la actualidad. Un objetivo que coincide con el mandato que Urtasun lanzó en enero de 2024 para "superar un marco anclado en inercias de género y etnocéntricas": desde entonces, los reproches políticos no han faltado. "No debemos tener miedo a las palabras que nos aproximan: diálogo, perdón, encuentro y fraternidad nos acercan a todos. Hablar de descolonización tiene que ver con una tarea de responsabilidad, atención y respeto", ha añadido.
