Los delitos sexuales crecen en Madrid casi el doble de la media nacional

El contraste es notable en Madrid. Mientras que la criminalidad general ha vuelto a caer ligeramente (un 0,8%) en el último trimestre, siguiendo la tendencia de los últimos ejercicios, los delitos sexuales se han vuelto a disparar en la región. Y lo han hecho casi el doble que la media nacional, según refleja el balance del tercer trimestre publicados por el Ministerio del Interior.

Entre enero y septiembre de 2025, los delitos contra la libertad sexual han crecido un 7,2% en la Comunidad de Madrid, frente al 3,7% del conjunto de España. En términos absolutos, este tipo de delitos han pasado de 2.258 a 2.420 en los nueve primeros meses del año; mientras que el total nacional ha pasado de 16.025 a 16.612 casos en el mismo periodo. Es decir, la región concentra una parte significativa del repunte de esta tipología, que crece en términos relativos más en Madrid que en el conjunto del territorio.

Este aumento afecta tanto a las agresiones más graves como al resto de delitos sexuales. Así, las agresiones sexuales con penetración han subido en la Comunidad de 512 a 536 casos, un 4,7% más. A escala estatal, el incremento es casi plano: de 3.955 a 3.978 delitos, apenas un 0,6% más que un año antes. Pr su parte, el resto de delitos contra la libertad sexual también ha crecido con más fuerza en Madrid, pasando de 1.746 a 1.884 hechos, un 7,9% más, mientras que el total nacional sube de 12.070 a 12.634 casos, un 3,9%.

La criminalidad general sigue el camino inverso

Si se mira el conjunto de infracciones penales, la foto se invierte. La Comunidad de Madrid ha sumado 296.206 delitos entre enero y septiembre de 2025, frente a los 298.478 del mismo periodo de 2024, lo que supone una bajada del 0,8%. En el conjunto de España, ocurre lo contrario: el total nacional ha pasado de 1.852.460 a 1.870.877 infracciones penales, un incremento del 1,0%.

La caída madrileña se explica sobre todo por el descenso de la criminalidad convencional. Bajo ese epígrafe, Interior contabiliza en la región 238.765 delitos, frente a 243.956 un año antes, un 2,1% menos. En España, la criminalidad convencional también baja, pero solo un 0,6% (de 1.505.829 a 1.496.618 hechos).

En cambio, la cibercriminalidad tira al alza tanto en Madrid como en el resto del país: la región ha pasado de 54.522 a 57.441 ciberdelitos (+5,4%), mientras que el total estatal sube un 8,0% (de 346.631 a 374.259 infracciones). Las estafas informáticas han crecido de 48.481 a 49.832 casos (+2,8%), por debajo del 6,4% nacional; mientras que los otros ciberdelitos se han disparado en la región de 6.041 a 7.609 infracciones (+26,0%), por encima del 20,3% del conjunto del país (de 38.558 a 46.403).

Más homicidios consumados y lesiones, menos tentativas

En los delitos que atentan contra la vida, el balance deja luces y sombras. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados pasan en la Comunidad de Madrid de 17 a 19 casos (+11,8%), mientras que en el conjunto de España se mantienen estables, con 273 tanto en 2024 como en 2025.

En cambio, los homicidios en grado de tentativa han caído con fuerza en la región: de 126 a 104 hechos (–17,5%), frente a una ligera subida en el total nacional, del 2,1% (de 1.057 a 1.079). También han descendido los secuestros, que bajan en Madrid de 11 a 8 casos (–27,3%), mientras que en España suben de 77 a 87 (+13,0%).

Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria sí crecen con claridad en la Comunidad: de 2.669 a 2.934 (+9,9%), por encima del 7,5% estatal (de 22.216 a 23.881). Este incremento se suma al repunte de los delitos sexuales como uno de los focos de mayor preocupación en materia de violencia. Por su parte, el tráfico de drogas también crece con fuerza en la Comunidad de Madrid: de 2.769 a 3.270 delitos en un año, lo que supone un 18,1% más. En el total nacional, el aumento es bastante menor, del 4,3% (de 16.392 a 17.093).