El delegado del Gobierno reclama a Ayuso que se sume a la mesa de trabajo sobre la evolución de la violencia de género en la región

Con los delitos sexuales creciendo en la Comunidad de Madrid casi doble que la media del conjunto de España (un 7,2% frente al 3,7%) en los primeros 9 meses del año, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha reiterado este martes su petición al PP autonómico a sumarse a la mesa de trabajo sobre la evolución de la violencia machista en la región, de la cual la institución dará a conocer sus conclusiones en "las próximas semanas".

"Vuelvo a hacer un llamamiento, al único partido que se ha opuesto a participar en esta mesa de trabajo para abordar la violencia sobre las mujeres", ha lanzado el delegado en la rueda de prensa de balance de la criminalidad en el tercer trimestre de 2025. Para Martín, resulta "inaceptable" que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "se niegue" a formar parte de este trabajo, cuya necesidad queda más que "demostrada" por los últimos datos registrados por el Ministerio del Interior.

Sería "importante" que la formación que dirige la Comunidad "aporte sus conclusiones y reflexiones" en relación a la violencia de género en la región y "qué podemos hacer desde todos los ámbitos para mejorar tanto en la prevención, como en la asistencia, como en la protección de las mujeres madrileñas", ha valorado el representante del Gobierno central, que vuelve a "tender la mano" esperando que los populares "rectifiquen" ahora que "todavía "están a tiempo".

En este sentido, Martín ha adelantado que darán a conocer en las próximas semanas, "antes de que acabe el año", los resultados del trabajo llevado a cabo por la institución que preside con "todos los actores de la sociedad que han querido participar".