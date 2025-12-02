Crisis en Parla: IU exige relevar a la portavoz de Podemos por "trato vejatorio"

"Izquierda Unida ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Parla" la retirada de la portavocía del grupo municipal a la concejala de Podemos Carla Valero, después de que el edil de IU Álvaro Gómez la acusara de "trato vejatorio" y "actitud autoritaria" durante el último Pleno.

La formación propone que "Gómez asuma la portavocía", una decisión que califican de "dolorosa", pero necesaria para cerrar la crisis interna. "Con este paso esperamos dar por cerrado el conflicto y nos comprometemos a seguir trabajando por los derechos de las familias trabajadoras parleñas", ha señalado IU en un comunicado.

Podemos defiende a su portavoz y exige la dimisión de Gómez

Podemos aún no ha respondido oficialmente a la petición de IU, aunque la pasada semana la concejala Valero anunció que llevará a los tribunales las "graves acusaciones" de su compañero sobre supuestas "maniobras para hacerse con el control del grupo municipal".

La dirección local de Podemos ya exigió la "dimisión de Gómez" y, en caso de que no se produzca, reclama que pase al "Grupo de No Adscritos".

Desde Podemos argumentan que la situación se debe a "dos hechos de máxima gravedad":

La "ruptura de la disciplina de voto" en el último Pleno, donde Gómez apoyó la aprobación de la tasa de basuras.

Una "campaña de injurias y calumnias" contra la portavoz.

IU acusa a Valero de incumplir acuerdos internos

IU sostiene ahora que una de las razones para pedir el relevo en la portavocía es la acusación de "tránsfuga" que, según afirman, Valero dirigió contra su concejal. "Atenta gravemente contra la autonomía de Izquierda Unida para votar según las decisiones de sus órganos democráticos", subrayan.

La organización añade que Valero "incumplió el acuerdo" que regula la colaboración entre Podemos e IU en el Ayuntamiento. "No puede ejercer de portavoz ni un minuto más, porque vulnera los acuerdos del propio grupo, perjudica a IU y afecta a los derechos del resto de concejales", concluyen.