Cuando afuera hace frío y la ciudad se enciende a base de luces LED y villancicos, dentro de Supernormal (C. de Serrano, 112) se cuece otro tipo de Navidad: más calmada, más artesanal y, sobre todo, más sabrosa. La cafetería-obrador propone estas fiestas dos talleres navideños pensados para bajar revoluciones y compartir un rato creativo con amigos, pareja o en familia, sin renunciar a la parte gastro: merienda incluida, vino caliente en mano y olor a especias en el aire.

Casas de jengibre y cerámica: el plan navideño en familia que triunfa en Madrid. / Cedida

Lejos de las prisas de las compras y los centros comerciales, los talleres de Navidad de Supernormal están diseñados como un pequeño paréntesis: mesas largas, loza, glaseados, café bien hecho y la promesa de que, durante hora y media, lo único urgente será decidir si esa estrella va en rojo, en verde o cubierta de azúcar glass.

Son grupos reducidos, máximo 20 personas por sesión, así que la experiencia se parece más a una sobremesa entre conocidos que a un curso masivo. Todo pasa en su espacio de Serrano, uno de esos locales luminosos que invitan a quedarse, donde el ambiente de cafetería se mezcla con el de taller creativo.

Taller de palmatorias: cerámica, merienda y vino caliente

El primer plan es ideal para quienes disfrutan del ritual de encender una vela en casa. El taller de palmatorias de cerámica propone personalizar una pieza ya modelada, la clásica palmatoria con asa, a base de pintura, dibujos y pequeños detalles navideños. No hace falta experiencia previa: aquí se viene a jugar con el color mientras llega la merienda.

Qué se hace:

Pintar y decorar una palmatoria de cerámica ya preparada.

Recibir nociones básicas sobre color, pinceladas y acabados.

Elegir el estilo: minimalista, barroco navideño, inspiración nórdica…

La parte gastro:

Merienda navideña incluida en el precio.

Vasito de vino caliente (tipo glühwein) para entrar en calor y en modo Navidad.

Qué pasa con la pieza:

Tras el taller, Supernormal se encarga del horneado.

Puedes recoger tu palmatoria en el local o recibirla en casa unos 10 días después, lista para lucir en la mesa de Nochebuena o en la mesilla con tu vela favorita.

Precio:

35 euros por persona (incluye merienda y todos los materiales).

Fecha y lugar:

Sábado 13 de diciembre, de 16:00 a 17:30

Supernormal Serrano

Aforo: máximo 20 personas por sesión

Es un plan redondo para ir con amigos en modo "tarde de café y cotilleo", así lo definen desde la propia tienda de alimentos orgánicos para regalar experiencia en lugar de cosas, o para quienes ya están llenando la casa de velas aromáticas y quieren darles un soporte con historia propia.

Talleres navideños en la tienda Supernormal de Serrano. / Cedida

Taller de casa de jengibre: planazo con peques (y sin horno)

La otra gran cita navideña de Supernormal mira directamente al público familiar: un taller de casa de jengibre pensado para que los niños se manchen de azúcar y los adultos se relajen viendo cómo construyen su pequeño hogar comestible. Aquí nadie amasa ni hornea: las piezas llegan listas para usar, así que toda la energía se pone en montar y decorar.

Qué se hace:

Montaje de una casa de jengibre con piezas ya preparadas.

Decoración con glaseado, toppings de colores y detalles navideños.

Las familias se llevan su creación a casa, perfecta para decorar la mesa o para ser devorada poco a poco durante las fiestas.

La parte gastro:

Merienda navideña con bizcocho y bebida de Navidad incluida.

Es ese momento de “merendamos todos juntos” mientras el glaseado se seca y las chimeneas de azúcar se mantienen en pie.

Edades y acompañantes:

A partir de 4 años, siempre con adulto acompañante.

El acompañante paga una entrada reducida si solo quiere disfrutar del ambiente y la merienda.

Precios:

Entrada general: 19,90 euros (incluye merienda y materiales).

Adulto acompañante: 5,90 euros (solo merienda).

Fechas y lugar:

Domingo 7 de diciembre, de 17:00 a 18:30 – Supernormal Serrano

Sábado 27 de diciembre, de 17:00 a 18:30 – Supernormal Serrano

Aforo: máximo 20 personas por sesión

Para muchos niños será su primer contacto con la repostería creativa, y para los padres, una oportunidad de compartir algo más que la enésima peli navideña: aquí se ríe cuando se cae un tejado, se negocia quién pone la estrella y se estrena esa foto familiar que luego termina en el grupo de WhatsApp.