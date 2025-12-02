"Toda nuestra ciudad celebra vuestro triunfo": Ayuso y Almeida aplauden a la Selección Femenina en el Metropolitano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, festejaron este martes el triunfo de la Selección Española Femenina de Fútbol frente a Alemania (3-0), un resultado que consagra al combinado nacional como campeón de la Liga de Naciones de la UEFA por segundo año consecutivo. Ambos dirigentes siguieron el encuentro desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano, que se llenó para vivir una noche histórica para el deporte español.

Ayuso expresó su orgullo a través de su cuenta oficial en X, donde felicitó al equipo por su brillante actuación: “¡Enhorabuena al gran equipo de la Selección Femenina de Fútbol! Qué manera de jugar, qué orgullo para el deporte español”.

En la misma línea, Almeida también aplaudió el éxito de las campeonas en la red social X, destacando que las jugadoras han demostrado “una vez más, que el trabajo, la determinación y el talento hacen historia”. El alcalde añadió: “Toda nuestra ciudad celebra vuestro triunfo en la #UWNL”, subrayando el respaldo unánime de Madrid a la selección.

Con esta victoria, España logró levantar su segunda Liga de Naciones y el tercer título de su historia. El equipo mostró carácter y fortaleza a lo largo de la competición, superando momentos difíciles como los vividos en Basilea y Kaiserslautern, para culminar con un triunfo histórico en el Estadio Metropolitano que quedará registrado como uno de los hitos más destacados del fútbol femenino español.