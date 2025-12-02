El Ayuntamiento continúa transformando Usera en el 'Chinatown madrileño': un gran dragón de 19 metros dominará este parque

El Ayuntamiento de Madrid no cesa en su empeño de convertir Usera en un auténtico 'Chinatown' madrileño. El distrito, que concentra aproximadamente el 30% de la población china residente en la capital con unos 20.000 vecinos, ha presenciado esta última década cómo esta cultura asiática ha ido penetrando en sus calles. Cada vez más tiendas, supermercados, bancos, restaurantes o peluquerías tienen sello chino, relegando a los comercios tradicionales a un segundo plano.

El Consorcio ha visto en esta situación una oportunidad de 'revitalizar' el barrio y promocionarlo turísticamente. Es por ello que hace años puso en marcha un proyecto para reconvertirlo, en el cual destaca la incorporación de elementos culturales de este país asiático. La iniciativa, por otro lado, también prevee crear un recorrido de 1,7 kilómetros desde la plaza del Hidrógeno hasta Madrid Río, que facilite la movilidad y el disfrute del espacio público En total, más de 63.000 metros cuadrados están siendo renovados, afectando sustancialmente a calles como Nicolás Usera, Amparo Usera, Pablo Ortiz, José Bielsa, Mirasierra, Antonio López, Isabelita Usera o la avenida del Manzanares, en unos trabajos que, según la Junta Municipal, se encuentran en "sus últimos remates".

Los arcos chinos que decorarán la entrada a Almendrales, zona con más concentración de población china, no han agradado a todos los vecinos, así como la figura instalación de un oso panda de mármol de 500 kilos de peso.

Un dragón gigante para un parque infantil

En este proceso de auténtico cambio identitario para el barrio, una de las últimas medidas está llevándose a cabo en la plaza de las Tizas, donde los trabajos comenzaron este lunes. Allí se está levantando un parque infantil, en el que destaca la instalación de un gran columpio en forma de gran dragón rojo, de 19 metros de longitud. El interior del animal contendrá ocho juegos, y otros 16 a nivel del suelo. La mitad de ellos son accesibles para menores con discapacidad física.

La 'criatura' está dividida en dos partes: el animal y la cola. Una boca de dragón, un panel laberíntico, un panel de lluvia, una membrana con asiento doble, un teléfono tubular, un columpio cesta, una barra giratoria, un circuito de lianas con boyas, un panel con farolillos, una cesta giratoria, un panel giratorio o una barra giratoria son algunos de los elementos de juego que se están disponiendo para disfrute de los niños. Los trabajos podrían demorarse dos semanas, según estimaciones municipales.