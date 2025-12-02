Un Atlético inquebrantable visita Barcelona para asestar el gran golpe a LaLiga

El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone está exactamente donde se presuponía antes del inicio de la temporada. Más que vivo en un campeonato de Liga dominado con puño de hierro por Barça y Real Madrid en las últimas cuatro temporadas. Ya están aquí. Pero el camino no ha sido fácil para los rojiblancos, que vivieron el peor arranque liguero desde que el técnico argentino tomará las riendas del banquillo. El regreso de la solidez defensiva y la efectividad de cara a puerta como puntos de apoyo en esta resurrección atlética han catapultado al equipo a la pelea por el campeonato doméstico cuando todo parecía indicar que sería cosa de dos. Este martes, por extraño que suene, Atlético y Barça (21:00 horas) se miden en el nuevo Camp Nou en un encuentro que bien puede determinar el devenir de la competición.

Un ascenso meteórico

Y es que hace apenas un mes parecía imposible que el Atlético de Madrid afrontara esta entrada de mes de diciembre con la posibilidad de asentarse como líder de LaLiga, al menos por unas horas hasta que el Real Madrid dispute su partido en San Mamés. Porque una victoria de los rojiblancos les devolvería a la cima de la competición casi un año después. Una dinámica que comenzó tras imponerse al Real Madrid en el derbi del 27 de septiembre. Los de Simeone habían sumado nueve puntos de 18 posibles en el arranque. En situación de máxima necesidad y con un Real Madrid lanzado a nueve puntos de distancia, los rojiblancos se impusieron al equipo dirigido por Xabi Alonso (5-2) en una tarde para el recuerdo en el Metropolitano. La situación era crítica, pero en esto del fútbol, para bien o para mal, todo avanza muy rápido.

También se aplica en este caso al Barça. En ese mismo punto de la temporada, los de Flick sumaron 16/18 puntos posibles. Ahora, la situación es bien distinta. Los azulgrana recuperaron el liderato este domingo, tras el empate de los blancos en Girona. El conjunto culé supera por tres puntos al Atlético, el Real Madrid lo hace por dos y el inesperado Villarreal por uno, situándose con 32 puntos. El derbi y todo lo que cosechó después el Atlético le ha metido de lleno en la lucha por el campeonato. Este martes, dispone de una oportunidad de oro para asentar el golpe definitivo, ganar en Barcelona de nuevo y situarse como nuevo líder de la competición.

En este crecimiento imparable de los de Simeone entran en escena varios factores. El primero de ellos es el regreso de Giménez a la zaga y, por tanto, la solidez defensiva. El uruguayo ha cambiado por completo la disposición de los rojiblancos, que habían sido duramente castigados por errores de bulto de sus defensores. En este período de tiempo, la recuperación de Baena ha sentado especialmente bien al equipo. El flamante fichaje de este mercado de verano ha caído de pie, tras sufrir una lesión muscular y una operación de apendicitis que lo alejó de los terrenos de juego en las primeras semanas de competición. Simeone también ha logrado recuperar para la causa a los menos habituales. El papel de Sorloth, Raspadori o Almada sigue siendo decisivo para hacer frente a partidos que se deciden en los últimos minutos.

No se lo pondrá fácil el Barça de Flick que, pese a estar lejos de su nivel durante la pasada temporada, se consolida como el mejor local de la competición. Además, en las últimas semanas ha regresado al Camp Nou tras más de dos años de espera a causa del proceso de remodelación que el equipo azulgrana está realizando en su feudo. El Atlético, para colmo, no está entre los cinco mejores equipos a domicilio, ocupa la séptima posición. Tan solo ha conseguido la victoria en sus visitas al Real Betis y Getafe. Lo de este martes en el Camp Nou será una prueba de valor para evaluar al equipo lejos del Metropolitano, donde la vida suena realmente diferente para los de Simeone, que ya consiguieron la victoria a domicilio ante el Barça hace poco menos de un año.

El que no podrá ser de la partida es Marcos Llorente. El lateral continúa recuperándose de la lesión sufrida en el encuentro ante el Getafe. "Marcos sigue en su trabajo de recuperación. Marc y Molina son diferentes. Nahuel es mucho más ofensivo y profundo. Pubill nos puede dar otro tipo de juego y puede jugar de central", adelantaba Simeone en la previa del partido. Presumiblemente, será Molina quien ocupe el puesto del que había sido uno de los nombres importantes en este inicio de temporada de los rojiblancos.

"Ojalá los jugáramos estos partidos todos los días"

Han pasado muchas cosas en los últimos tiempos, pero los paralelismos con el Barça-Atlético de Madrid de la pasada temporada son innumerables. El Barça llega como nuevo líder, después del enésimo tropiezo del real Madrid de Xabi Alonso en las últimas semanas. El Atlético, por su parte ha recuperado su mejor versión tras un inicio de temporada decepcionante por parte de los de Simeone. El objetivo vuelve a ser el mismo para los rojiblancos: ganar en Barcelona y dormir como nuevo líder de LaLiga. Ya lo hizo la temporada pasada, cuando la dificultad era aún mayor si cabe. Los de Simeone resistieron los ataques del conjunto culé, que fue superior durante buena parte del encuentro, pero un tanto de Sorloth, que viene de hacer un doblete ante el Real Oviedo, decantó la balanza para los colchoneros, consiguiendo así su primera victoria en la ciudad condal desde que Simeone llegara al Atlético de Madrid hace ya más de una década.

El destino deparó un nuevo Barça - Atlético tan solo unas semanas después. En esta ocasión, con un pase a la final de Copa del Rey en juego. Otro partido loco, de intercambio de golpes, para el disfrute del espectador neutral. Los de Simeone se adelantaron en dos ocasiones, pero llegaron a verse 4-2 en el marcador. Un gol de Llorente y, de nuevo, Sorloth pusieron la igualada en otro partido que reforzó a los rojiblancos. "Fue hermoso. Quién no sueña con jugar estos partidos. Ojalá los jugáramos todos los días", sentenciaba Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro, que espera sumar un nuevo triunfo y dinamitar por completo la clasificación del campeonato.