Alcorcón celebra dos décadas de amor y derechos LGTBI+ con la exposición '20 años de matrimonio igualitario. Sí, sigo queriendo'

La ciudad madrileña de Alcorcón se ha sumado a la conmemoración de los 20 años de matrimonio igualitario en España con la exposición 20 años de matrimonio igualitario. Sí, sigo queriendo, una muestra itinerante que repasa el impacto de la Ley 13/2005, por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.

Esta exposición, organizada por el Ministerio de Igualdad a través de la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, tiene el objetivo de conmemorar el 20 aniversario de la aprobación de la Ley 13/2005 y poner en valor el avance en derechos y libertades del colectivo. La muestra se ha realizado con la colaboración de la FELGTBI+, la Fundación Pedro Zerolo y la RUD. Estará disponible en el Edificio Administrativo del Ayuntamiento de Alcorcón hasta el 20 de enero de 2026, presenta una rica colección de fotografías, carteles y documentos, ofreciendo una visión del activismo LGTBI+ desde la década de los 70 hasta la actualidad.

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han visitado la exposición instalada en la ciudad. Durante el recorrido, Testa ha subrayado que "es vital reivindicar, hoy más que nunca, la figura histórica de una ley que ha transformado España en muchos sentidos; la Constitución Española establece la igualdad para todas las personas y la ley histórica que permitió el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo logró consolidar uno de nuestros derechos principales: el derecho a formar nuestra familia".

La regidora ha añadido que "después de esta ley, que fue un éxito de la democracia y del gobierno progresista de José Luís Rodríguez Zapatero, muchas familias pudieron tener los mismos derechos y obligaciones", y ha recordado que "no hay que olvidar que en aquel momento muchas personas se echaron a la calle contra los derechos y libertades que ahora están consolidados".

Por su parte, la ministra ha señalado que "es importante reivindicar desde los municipios la lucha contra la ola reaccionaria que ha focalizado su odio rechazo y estigmatización contra las personas LGTBI+ el odio".

En este sentido, Redondo ha recordado que "llevamos 50 años de España en libertad y sabemos lo que es vivir en un régimen dictatorial donde las personas no podían ser libres y sufrían leyes muy represivas; por tanto, hay que poner en valor lo que la sociedad española ha conquistado en estos años ya que ningún derecho se regala, los derechos se conquistan".

Finalmente, ha destacado que "es necesario reivindicar la diversidad y complejidad de una sociedad libre y democrática donde todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida".

La alcaldesa se ha mostrado rotunda al concluir: "Por este motivo, es vital seguir defendiendo los valores de igualdad, libertad y avance social con exposiciones como ésta que divulgan y sensibilizan sobre los derechos".