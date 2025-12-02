TIEMPO
La AEMET activa la alerta amarilla por nieve en Madrid: estas son las zonas afectadas
Una buena parte de la región podría sufrir nevadas este martes
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señaló hace una semana que, previsiblemente, las nevadas más contundentes llegarían a Madrid -- como viene siendo habitual en los últimos años -- en la última fase del invierno. Es decir, a priori, los madrileños tendremos que esperar hasta los meses de febrero y marzo para que la Sierra de Guadarrama se cubra bajo un manto blanco de un grosor considerable. En este sentido, la predicción de los expertos para este martes ha sorprendido a todo el mundo.
Y es que la AEMET ha activado el aviso amarillo en la Comunidad de Madrid -- más concretamente, en zona norte y noroeste de la región -- por acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros en cotas por encima de los 1.200 metros de altitud. Municipios como San Lorenzo de El Escorial, Cercedilla o, incluso, Colmenar Viejo; se encuentran en alerta hasta las 14 de la tarde por posibles precipitaciones fuertes. El episodio, además, está previsto que continúe este miércoles. Así pues, pese a que las acumulaciones no serán grandes, este fin de semana sí podríamos disfrutar de una Sierra color blanco.
Ascenso de temperaturas de cara al fin de semana
En lo que respecta al municipio de Madrid, las temperaturas seguirán siendo frías hasta el viernes, con mínimas oscilando entre uno y tres grados centígrados. A partir de entonces, comienza un ascenso gradual que alcanzará su pico el sábado, día en el que las máximas se dispararán hasta los quince grados y las mínimas no bajarán de los ocho.
Madrid, si bien no vivirá nevadas, sí se verá afectada por la lluvia esta semana. La AEMET pronostica chubascos intermitentes todos los días que restan de la semana, con especial intensidad el jueves y el viernes.
- La nueva autopista anunciada por Ayuso ilusiona al suroeste de la Comunidad de Madrid
- Ana Curra, la estrella punk y ex Pegamoide a la que le propusieron ser ‘la Madonna española’
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Toledo
- Una epidemia, un motín y 100 frailes asesinados: cronología de uno de los episodios más negros en la historia de Madrid
- El Café Cervantes llega a Plaza España tras cuatro años de espera: fecha de inauguración
- Así es la nueva iniciativa de la Comunidad de Madrid: conoce los dulces típicos de sus Ciudades Patrimonio de la Humanidad
- Los vecinos de la mujer muerta a cuchilladas en Torrejón: 'Se escucharon gritos de auxilio. Luego él saltó
- Un lío con 'un papel' retrasa la apertura del mercado de Navidad de Colón: 'Es una chapuza