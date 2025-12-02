La AEMET activa la alerta amarilla por nieve en Madrid: estas son las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señaló hace una semana que, previsiblemente, las nevadas más contundentes llegarían a Madrid -- como viene siendo habitual en los últimos años -- en la última fase del invierno. Es decir, a priori, los madrileños tendremos que esperar hasta los meses de febrero y marzo para que la Sierra de Guadarrama se cubra bajo un manto blanco de un grosor considerable. En este sentido, la predicción de los expertos para este martes ha sorprendido a todo el mundo.

Y es que la AEMET ha activado el aviso amarillo en la Comunidad de Madrid -- más concretamente, en zona norte y noroeste de la región -- por acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros en cotas por encima de los 1.200 metros de altitud. Municipios como San Lorenzo de El Escorial, Cercedilla o, incluso, Colmenar Viejo; se encuentran en alerta hasta las 14 de la tarde por posibles precipitaciones fuertes. El episodio, además, está previsto que continúe este miércoles. Así pues, pese a que las acumulaciones no serán grandes, este fin de semana sí podríamos disfrutar de una Sierra color blanco.

Ascenso de temperaturas de cara al fin de semana

En lo que respecta al municipio de Madrid, las temperaturas seguirán siendo frías hasta el viernes, con mínimas oscilando entre uno y tres grados centígrados. A partir de entonces, comienza un ascenso gradual que alcanzará su pico el sábado, día en el que las máximas se dispararán hasta los quince grados y las mínimas no bajarán de los ocho.

Madrid, si bien no vivirá nevadas, sí se verá afectada por la lluvia esta semana. La AEMET pronostica chubascos intermitentes todos los días que restan de la semana, con especial intensidad el jueves y el viernes.