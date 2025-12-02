Así es el acuerdo de la Comunidad de Madrid con la FTM para impulsar el tenis y el pickleball: Destinada a más de 10.000 alumnos y formación específica para docentes

El tenis es un deporte que gana enteros en Madrid. Los últimos años así lo demuestran. Desde la consolidación de grandes torneos como el Mutua Madrid Open o el Open de la Comunidad de Madrid hasta el reciente acuerdo que el Ejecutivo regional ha firmado con la la Federación de Tenis de Madrid (FTM), que pretende impulsar el tenis y el pickleball en los colegios y centros educativos.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha visitado el CEIP Nuestra Señora de Lourdes de Torrelodones, uno de los 25 que participa actualmente en esta iniciativa del gobierno de la Comunidad de Madrid. Hasta 10.000 niños y niñas se beneficiarán de este acuerdo. Una apuesta más de la Comunidad por el tenis. Viciana va más allá y habla de “una iniciativa que no solo enseña deporte, sino que impulsa valores como la cooperación, la tolerancia, la prevención de la violencia y el respeto entre los alumnos”.

Más de 10.000 alumnos y formación específica para docentes

A través de esta medida, la FTM podrá implementar dichos deportes en los colegios públicos de toda la región, ofreciendo una formación a los docentes que imparten la asignatura de Educación Física y despertando en los alumnos la pasión por un deporte de gran importancia en la región. Como parte de este acuerdo, se llevarán a cabo partidos entre colegios, facilitando a los alumnos los ejercicios relacionados con estos deportes y difundiendo esta iniciativa a otras escuelas interesadas en unirse.

Este acuerdo dará comienzo en el curso 2025/26 y ayudará a más de 10.000 alumnos, combinando la enseñanza técnica de los deportes de raqueta tenis y pickleball con contenidos descriptivos del currículo de Educación Primaria. Se promoverán estas actividades con el fin de atraer nuevos centros para formar parte de este nuevo acuerdo entre el Ejecutivo y los centros escolares.

Los programas cuentan con ejercicios adaptables en función de la edad y el nivel de los alumnos. No se limitan a la enseñanza del método sino que, tal y como ha subrayado Viciana, “también se promueven acciones deportivas, culturales y pedagógicas para fomentar la salud física, el bienestar y el respeto entre los alumnos, impulsando valores como la cooperación, la tolerancia y la prevención de la violencia."