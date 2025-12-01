Boda sangrienta, católica conversa e icono de la moda: por qué le debes tanto a Victoria Eugenia, la reina que revolucionó la monarquía española

Una bomba envuelta en un ramo de flores cayó sobre ellos pocos minutos después de firmar el acta matrimonial. Su autor, el anarquista Mateo Morral, quería fulminar a Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Ocurrió en el número 88 de la calle Mayor y, aunque hubo 25 muertos, así como 100 heridos, los reyes de España salieron ilesos. Algo falló durante el trayecto desde la iglesia de San Jerónimo el Real para que, al final, tristemente, la boda quedara marcada para siempre. De hecho, el traje de la novia se manchó de sangre aquel 31 de mayo de 1906 como si de una profecía se tratase. Sin embargo, los actos prosiguieron. Y el protocolo programado se cumplió a rajatabla. Una fortaleza que caracterizó a la última reina que habitó el Palacio Real. Y que, hoy, 56 años después de su muerte, la Galería de las Colecciones Reales pone en valor con la primera gran exposición dedicada a su figura.

“Tenía un gran sentimiento dinástico, pero utilizó su imagen para desarrollar las causas en la que se creía”, ha subrayado Víctor Cageao, director de la institución. Victoria Eugenia, que estará abierta al público hasta el 5 de abril, recorre los principales episodios de su vida y pone de manifiesto la labor social a la que se dedicó intensamente durante su reinado. Para ello, se exhiben 350 piezas que retratan las distintas caras de la reina que revolucionó la monarquía.

Cuadro que Julio Borrell y Pla pintó de la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. / CEDIDA

Joyas, cartas, vestidos, cuadros y documentos reconstruyen la trayectoria pública y privada de Victoria Eugenia, una mujer que reformuló la imagen que entonces había de la Corte. “Entre los objetos, por ejemplo, se encuentra el coche de Caoba que utilizó para ir a la iglesia. También la popular diadema Flor de Lis que conforma las joyas del pasar que heredan las reinas de España. Es posible, incluso, hacer un recorrido por las vicisitudes que enfrentó, como la conversión al catolicismo y la elevación al título de alteza real”, ha explicado Arantxa Domingo, comisaria. Incluso hay obras de Joaquín Sorolla, Philip de László y Mariano Benlliure. Un itinerario organizado en ocho bloques temáticos que ha sido posible gracias a la labor de conservación de Patrimonio Nacional, sin olvidar las aportaciones particulares que han permitido completarla. La muestra coincide, además, con el estreno de la serie Ena en RTVE, basada en el libro de Pilar Eyre.

La reina Victoria Eugenia con sus seis hijos (1918). / ARCHIVO GENERAL DE PALACIO

Ésta arranca con sus orígenes en Escocia, etapa marcada por la muerte en 1901 de su abuela, la reina Victoria. Su historia con Alfonso XIII empezó en una de las visitas que el príncipe realizó a Buckingham en 1905. Sin embargo, su romance no contó con el beneplácito de María Cristina porque Ena, como se conocía a Victoria Eugenia cariñosamente, era protestante y hemofílica. Dos cuestiones que no lograron lastrar su relación.

Profundo papel social

Tras adentrarse en su papel de madre comprometida de seis hijos, con los que mantuvo una gran relación, en parte para consolidar la monarquía, la exposición pone el foco en su papel humanitario. “Dotó de un profundo contenido social a su papel. Encontró su propio lugar y, poco a poco, a lo largo del tiempo, fue dejando su impronta”, ha apuntado Reyes Utrera, segunda comisaria. Recaudó fondos para luchar contra la tuberculosis, supervisó hospitales en la guerra del Rif, impulsó la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial, creó el cuerpo de Damas Enfermeras… Asimismo, puso un programa educativo en Europa para aquellas chicas que quisieran estudiar anatomía, fisiología, química, patología, puericultura… No obstante, también destacó como icono de la moda: clienta habitual de Chanel y Balenciaga, las revistas no le quitaron ojo durante su mandato. Como hoy le sucede a Letizia, que mañana inaugurará la monografía.

Uno de los espacios que ha preparado la Galería de las Colecciones Reales para Victoria Eugenia. / CEDIDA

Alfonso y Victoria Eugenia se separaron en el destierro: él, en Roma; ella, en Reino Unido. En 1968, regresó para el bautizo de Felipe VI, su bisnieto. “No me importa morir ahora que he cumplido mi deseo de volver a España”, comentó horas después. Falleció un año más tarde en Lausana, dejando un legado único a un país que siempre sintió suyo. Sus restos fueron trasladados al monasterio de El Escorial en 1985.