La mujer asesinada en Torrejón: posible cuarta víctima de violencia machista en Madrid

La noche de este domingo, poco antes de las diez de la noche, un hombre de 44 años se precipitó desde la azotea de un domicilio en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Los vecinos, alertados por las amenazas y el impacto, fueron quienes llamaron a los servicios de emergencia y alertaran a los servicios de emergencia ante el posible peligro que corrían dos menores que podrían encontrarse en el domicilio. Cuando los afectivos han accedido a la casa, se han encontrado el cadáver de una mujer de 45 años, su pareja, con múltiples heridas de arma blanca, pero las dos hijas en común de la pareja no estaban allí. La pareja estaba registrada en 2022 en el sistema VioGén, con riesgo "no apreciado" y en situación "inactiva".

Aunque todas las líneas de investigación están abiertas, la hipótesis principal de la Policía Nacional es un asesinato machista. De confirmarse esta naturaleza, sería la cuarta víctima de violencia de género en lo que va de año en la Comunidad de Madrid.

El último de los casos de una mujer asesinada a manos de su pareja o expareja se registró hace apenas un par de semanas, el pasado 15 de noviembre, en el municipio madrileño de Alpedrete, cuando una mujer de 60 años fue asesinada a manos de su marido, de la misma edad, que le asestó 50 puñaladas en diferentes partes del cuerpo y luego se suicidó.

El asesinato de Marta en Villaverde es especialmente sobrecogedor porque estaba con su bebé, de apenas 16 meses, cuando su expareja la acuchilló el pasado octubre. La joven, de 21 años, había pasado por varios centros de atención a víctimas de violencia de género, pero su riesgo en el sistema VioGén era considerado bajo. Por su parte, él se había saltado varias veces la orden de alejamiento.

En junio, Marisa, de 62 años, fue asesinada por su marido Floren, de 60, en Getafe. "Auxilio, mi marido me mata", fue el grito de socorro que despertó a gran parte de los vecinos de la calle Maestro Turina de la localidad madrileña. El agresor, que se estaba autolesionando cuando llegó la policía, tuvo que ser reducido con un táser antes de ser detenido y trasladado al hospital. Por desgracia, no se pudo hacer nada por la vida de Marisa, que presentaba varias puñaladas mortales en el pecho.

En 2025, a nivel nacional, 40 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.335 mujeres a las que han matado sus parejas o exparejas.