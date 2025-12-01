OCIO
El universo Avatar, como nunca lo habías vivido: disfruta de esta experiencia inmersiva en Madrid
El Espacio Delicias acoge una exposición única del universo cinematográfico de James Cameron
El próximo 19 de diciembre, los cines de España estrenarán la tercera entrega de la saga Avatar. Avatar 3: Fuego y Ceniza llega las salas dispuesta a seguir la estela de sus antecesoras. La primera entrega de la trilogía, estrenada en 2009, sigue siendo a día de hoy la película más taquillera de la historia, con 2.900 millones de dólares de recaudación. Le siguen Vengadores: Endgame y Avatar: El sentido del agua, segunda entrega del universo cinematográfico de James Cameron. Las expectativas respecto a este tercer largometraje, por tanto, son altas con esta tercera edición.
A modo de previa, los madrileños tienen a su disposición este mes de diciembre una experiencia inmersiva que promete ser un gran reclamo de vecinos y turistas en estas fechas navideñas. 'Avatar: The Experience' ya está disponible, hasta el próximo 19 de abril, en Espacio Delicias.
'Avatar: The Experience', Pandora como nunca la habías visto
Desde esta pasada semana, Espacio Delicias acoge una experiencia inmersiva de 1.400 metros cuadrados que expone el universo creado por Cameron como nunca se había hecho hasta ahora. A través de un diseño de vanguardia, la animatrónica y la tecnología interactiva, los animales de Avatar llegan al centro de Madrid en recreaciones a tamaño real y actividades interactivas, en una cita pensada para todos los públicos.
Sus entornos luminiscentes harán al visitante sentirse en el corazón de Pandora. Recorrer sus bosques o sobrevolar las Montañas Aleluya está, ahora, al alcance de cualquier en Madrid. Además, mediante la estación "Avatarízate", todos los que pasen por Delicias podrán transformarse en un miembro de los Na'vi. En el Pabellón Biotecnológico de la RDA se podrá ver cómo la ciencia y la imaginación se fusionan. Con escenarios icónicos, encuentros inolvidables y un poderoso mensaje sobre el vínculo entre las personas y la naturaleza, esta experiencia es mucho más que una exposición: es un viaje a otro mundo.
La experiencia tiene una duración de unos 50 minutos. Puedes adquirir tus entradas en este enlace.
